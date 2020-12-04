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    ЦСКА – болельщикам: «Все еще будет. Спасибо за поддержку»

    ЦСКА в твиттере обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы.

    «Всe ещe будет. Южный ветер ещe подует. Спасибо за поддержку», – говорится в публикации московского клуба.

    • В четверг ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» со счетом 0:1.
    • Команда уже не поднимется выше третьего места в группе ЛЕ.
    • Москвичи не вышли в плей-офф еврокубков третий сезон подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1981

      СвинкаСправедливости 39 минут назад

      Ща судей купят и в чемпике вопрос решится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19326

      Боцман59rus 1 час назад

      Толи ещё будет,
      Толи ещё будет,
      Толи ещё будет оеей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Нас Много 2 часа назад

      Всё ещё будет. Но если свежий ветер не подует, то ещё не раз вам вдуют...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      Mityai90 2 часа назад

      Неправильно написано. Все еще будет в основе играть обляков и ахметов, а тренировать белорус. Долго у нас основной состав будет подбираться по симпатиям тренера, а не по игре? Обляков за 3 игры допустил брака на весь сезон вперед, но все равно выходит в основе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3730

      Cleaner > Mityai90 1 час назад

      Обляков косячит, согласен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Верзихрюк 2 часа назад

      кони, наберитесь терпения !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +382

      Mityai90 > Верзихрюк 2 часа назад

      Валерим)))

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      Рейтинг: +3730

      Cleaner 2 часа назад

      Они там курят что то? Судя по твиту да!

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      Рейтинг: +14386

      vladimir-7 2 часа назад

      Продолжаем надеяться.

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