ЦСКА – болельщикам: «Все еще будет. Спасибо за поддержку»

Ща судей купят и в чемпике вопрос решится.
ЦСКА в твиттере обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы.
«Всe ещe будет. Южный ветер ещe подует. Спасибо за поддержку», – говорится в публикации московского клуба.
- В четверг ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» со счетом 0:1.
- Команда уже не поднимется выше третьего места в группе ЛЕ.
- Москвичи не вышли в плей-офф еврокубков третий сезон подряд.
Всe ещe будет. Южный ветер ещe подует.Спасибо за поддержку #мыЦСКА pic.twitter.com/MH1JD1Q5jR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 4, 2020