ЦСКА – болельщикам: «Все еще будет. Спасибо за поддержку»

ЦСКА в твиттере обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы.

«Всe ещe будет. Южный ветер ещe подует. Спасибо за поддержку», – говорится в публикации московского клуба.

В четверг ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» со счетом 0:1.

Команда уже не поднимется выше третьего места в группе ЛЕ.

Москвичи не вышли в плей-офф еврокубков третий сезон подряд.