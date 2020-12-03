«Команды опасаются вылететь, поэтому играют от обороны – это скучно». В «Уфе» высказались за расширение РПЛ

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поддержал инициативу расширения РПЛ до 18 команд.

«Мы считаем, что необходимо расширить лигу до 18 команд. Сегодня все опасаются попасть в стыки и вылететь, поэтому играют от обороны – это скучно, зрителям не нравится. Как это ни странно, расширение лиги позволит сделать ее более смотрибельной. Опасность вылета станет меньше, подвал станет больше и будет больше возможностей для экспериментов у тренерского штаба.

Наверное, надо делать что-то с лимитом. Сегодняшняя ситуация делает русских игроков «золотыми». Они много зарабатывают, а конкуренция не такая высокая. Отсюда меньше стремления, что мы видим по результатам сборной и по результатам российских команд в еврокубках. Стыдно на все это смотреть. Деньги траться большие, я говорю не о нашем клубе, а вообще. А зритель на это смотрит с ужасом. Они любят футбол, но не такой, в который мы сейчас играем.

Не устану повторять: для того, чтобы наши команды стали более конкурентоспособными, нам нужно меньше играть в околофутбол и больше в футбол. У нас в России этого хоть отбавляй. С годами становится меньше, но все еще остается. Поэтому такие результаты в Европе. Там все зависит от тактики, физической подготовки и стратегии, а у нас от кое-чего еще», – прокомментировал функционер.