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    «Команды опасаются вылететь, поэтому играют от обороны – это скучно». В «Уфе» высказались за расширение РПЛ

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поддержал инициативу расширения РПЛ до 18 команд.

    «Мы считаем, что необходимо расширить лигу до 18 команд. Сегодня все опасаются попасть в стыки и вылететь, поэтому играют от обороны – это скучно, зрителям не нравится. Как это ни странно, расширение лиги позволит сделать ее более смотрибельной. Опасность вылета станет меньше, подвал станет больше и будет больше возможностей для экспериментов у тренерского штаба.

    Наверное, надо делать что-то с лимитом. Сегодняшняя ситуация делает русских игроков «золотыми». Они много зарабатывают, а конкуренция не такая высокая. Отсюда меньше стремления, что мы видим по результатам сборной и по результатам российских команд в еврокубках. Стыдно на все это смотреть. Деньги траться большие, я говорю не о нашем клубе, а вообще. А зритель на это смотрит с ужасом. Они любят футбол, но не такой, в который мы сейчас играем.

    Не устану повторять: для того, чтобы наши команды стали более конкурентоспособными, нам нужно меньше играть в околофутбол и больше в футбол. У нас в России этого хоть отбавляй. С годами становится меньше, но все еще остается. Поэтому такие результаты в Европе. Там все зависит от тактики, физической подготовки и стратегии, а у нас от кое-чего еще», – прокомментировал функционер.

    • В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
    • В июле расширение РПЛ поддержали только два клуба.
    • «Уфа» занимает в турнире 15-е место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1156

      Ужас Бората 15 минут назад

      Аларм, подлый трус, выходи!

      1
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      Рейтинг: -229

      net zenit1967 > Ужас Бората 15 минут назад

      ОН НЕ ПОДЛЫЙ!ОН ГЛУПЫЙ!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11218

      alarm 40 минут назад

      сперва нужно запретить спартаг, как позор страны, а потом уже расширять лигу

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