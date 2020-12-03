В «Тамбове» поддержали расширение РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался за расширение РПЛ.

Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна. В Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

— В РПЛ довольно большой взнос. Где искать средства? В России почти нет частных клубов.

— Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже об Италии, Англии – они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать. Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка.

— Даже при огромных бюджетных вливаниях клубы в провинции умирают, уже целая зона Восток исчезла в ПФЛ — почему?

— Зона Восток — это огромные перелеты, а бюджет там 30-50 миллионов рублей. Почему не исчезла зона Запад или Центр? Потому что что все рядом. Логистика сжирает много денег.

— Какой вы видите оптимальную систему проведения чемпионата: сколко команд, кругов, система «весна-осень» или «осень-весна»?

— Не знаю, как лучше. Существующая система тоже имеет место быть. Просто при составлении календаря надо учитывать, что у нас есть команды из жарких городов, где можно играть до середины ноября-декабря. Надо календарь составлять так, чтобы эти команды проводили дома зимние матчи последними.

— Где вы видите «Тамбов» в такой системе — за что будет бороться клуб и для чего существовать?

— Перспективы какие могут быть? Мы даже не знаем, что будет с клубом через месяц. Мы хотим сохранить команду.