Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    В «Тамбове» поддержали расширение РПЛ

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался за расширение РПЛ.

    Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна. В Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

    — В РПЛ довольно большой взнос. Где искать средства? В России почти нет частных клубов.

    — Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже об Италии, Англии – они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать. Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка.

    — Даже при огромных бюджетных вливаниях клубы в провинции умирают, уже целая зона Восток исчезла в ПФЛ — почему?

    — Зона Восток — это огромные перелеты, а бюджет там 30-50 миллионов рублей. Почему не исчезла зона Запад или Центр? Потому что что все рядом. Логистика сжирает много денег.

    — Какой вы видите оптимальную систему проведения чемпионата: сколко команд, кругов, система «весна-осень» или «осень-весна»?

    — Не знаю, как лучше. Существующая система тоже имеет место быть. Просто при составлении календаря надо учитывать, что у нас есть команды из жарких городов, где можно играть до середины ноября-декабря. Надо календарь составлять так, чтобы эти команды проводили дома зимние матчи последними.

    — Где вы видите «Тамбов» в такой системе — за что будет бороться клуб и для чего существовать?

    — Перспективы какие могут быть? Мы даже не знаем, что будет с клубом через месяц. Мы хотим сохранить команду.

    • В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
    • В июле расширение РПЛ поддержали только два клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +207

      Константинн 19 минут назад

      Он гонит, он в запое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      elessar arnor 20 минут назад

      больше платить за трансляцию, играйте норм, и буду платить бабки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1349

      Tsigan 27 минут назад

      Лигу нужно однозначно расширять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Урия Гип 2 44 минуты назад

      Надо Тамбову ,для начала, Спартак обыграть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80964
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru