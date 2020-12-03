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В «Тамбове» поддержали расширение РПЛ

3 декабря 2020, 13:38
13

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался за расширение РПЛ.

Я считаю, надо расширять лигу. Надо больше набирать команд, чтобы было больше матчей. У нас огромная страна. В Англии, Испании, Италии по 20 команд играет, в Германии 18, а у нас 16. Чем больше игр, тем больше практики.

— В РПЛ довольно большой взнос. Где искать средства? В России почти нет частных клубов.

— Это второй момент. Надо развивать коммерческую составляющую лиги. Права на телевидение, которые платятся даже в Турции, Голландии, не говоря уже об Италии, Англии – они от продажи телетрансляций получают огромные деньги. В этом аспекте надо прогрессировать. Клубы должны получать больше денег от телевизионных трансляций, подтягивать спонсоров, те же букмекерские конторы. Надо развивать коммерческую составляющую, чтобы у клубов была хорошая поддержка.

— Даже при огромных бюджетных вливаниях клубы в провинции умирают, уже целая зона Восток исчезла в ПФЛ — почему?

— Зона Восток — это огромные перелеты, а бюджет там 30-50 миллионов рублей. Почему не исчезла зона Запад или Центр? Потому что что все рядом. Логистика сжирает много денег.

— Какой вы видите оптимальную систему проведения чемпионата: сколко команд, кругов, система «весна-осень» или «осень-весна»?

— Не знаю, как лучше. Существующая система тоже имеет место быть. Просто при составлении календаря надо учитывать, что у нас есть команды из жарких городов, где можно играть до середины ноября-декабря. Надо календарь составлять так, чтобы эти команды проводили дома зимние матчи последними.

— Где вы видите «Тамбов» в такой системе — за что будет бороться клуб и для чего существовать?

— Перспективы какие могут быть? Мы даже не знаем, что будет с клубом через месяц. Мы хотим сохранить команду.

  • В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
  • В июле расширение РПЛ поддержали только два клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (13)
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Урия Гип 2
1606992498
Надо Тамбову ,для начала, Спартак обыграть.
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Константинн
1606993995
Он гонит, он в запое.
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JTherry
1606996704
"про расширение РПЛ" говорит директор, у которого долг по зарплатам футболистам больше 140 млн. рублей... пургу не гони...)
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СвинкаСправедливости
1607000507
Вы идиоты?
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ivany4
1607001822
Сколько можно гонять из пустого в порожний?!)) Когда нет четких планов и грамотных исполнителей этих планов, на сцену лезут все кому не лень.)
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Каратель помойников
1607002414
Забавно от столь "великих" и "по настоящему грозных" клубов такое слышать,ну кто купит трансляции где играет Тамбов? Ничего личного, только бизнес...ну увеличат,добавится ещё 2 условных Тамбова,а через месяц жалуются что денег нет, помочь надо...а отсюда и появляются фарм-клубы, которые за прописку в рпф сливают спонсорам
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Иван Петров 1986
1607003508
Еще бы они не поддержали.
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Ганнибал Лектор
1607006502
Отменить лимит и сократить лигу до 10-12 команд. Иначе будем не конкурентоспособны в еврокубках
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Из Твери Леха
1607015244
Мне порой кажется, что они все что-то курят. Причем что-то одно, конкретное.
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Hektor 84
1607095008
Ох как же не хотят терять бюджетное бабло! И сразу расширять рпл и бабло за теле права. Для чего? Чтоб вы пилили и пилили? Продажа телетрансляций? За что вам платить? За то что ваши кривоногие ушлепки мучаются на поле и ходят пешком? И вы это футболом называете? В Англии и Италии команды получают огромное бабло от телетрансляций потому что играют на уровне. Ты сам посмотри игры чемпа Италии или Англии. Вот они в футбол играют. А у нас не пойми во что, так как бараны на выгоне. Наоборот лигу надо сокращать и играть в три или четыре круга. Чтоб повысить уровень чемпа, и сократить количество проходных и договорных матчей. Пока в нашей стране зарплаты футболистов не понизят до уровня зарплат простого населения в России футбола не будет. А будут такие как Худяков бюджетные пилильщики.
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