«Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 15 матчей подряд

«Зенит» проиграл «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 15 матчей подряд.

Последняя победа «Зенита» на выезде – в матче группового этапа Лиги Европы-2016/17 с «Реалом Сосьедадом» (3:1).