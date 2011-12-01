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    «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 15 матчей подряд

    «Зенит» проиграл «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 15 матчей подряд.

    Последняя победа «Зенита» на выезде – в матче группового этапа Лиги Европы-2016/17 с «Реалом Сосьедадом» (3:1).

    • «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
    • Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
    • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      mp7700 1 час назад

      Пока в России его тянут за уши, он еще в 15 матчах не победит

      1
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      Рейтинг: +17

      kitsuchi > mp7700 39 минут назад

      Пока Семак главный ловить нечего

      0
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