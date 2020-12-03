«Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 15 матчей подряд

«Зенит» проиграл «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Санкт-Петербурга не побеждает на выезде в еврокубках 15 матчей подряд.
Последняя победа «Зенита» на выезде – в матче группового этапа Лиги Европы-2016/17 с «Реалом Сосьедадом» (3:1).
- «Зенит» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
- Петербуржцы пропустили в каждом из пяти матчей на групповом этапе ЛЧ.
- «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.
Источник: Бомбардир.ру