Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Лига чемпионов. «ПСЖ» победил «Манчестер Юнайтед» и поднялся на второе место в группе

    «ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Дубль в составе парижан оформил Неймар. На 70-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «МЮ» Фред.

    У «ПСЖ», «МЮ» и «Лейпцига», выступающих в группе Н, по девять очков после пяти туров.

    Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Неймар, 6; 1:1 – Рэшфорд; 1:2 – Маркиньос; 1:3 – Неймар, 90+1

    Удаления: Фред, 70 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6238

      knikos 1 час назад

      Неймар , конечно , крут ! Тащит игру ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10189

      DeStar 2 часа назад

      А почему не на первом псж ? Считается разница забитых и пропущенных или результат между двумя командами как мне казалось ? По ним псж должен быть выше мю

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80925
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru