Лига чемпионов. «ПСЖ» победил «Манчестер Юнайтед» и поднялся на второе место в группе

Неймар , конечно , крут ! Тащит игру ...
«ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дубль в составе парижан оформил Неймар. На 70-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «МЮ» Фред.
У «ПСЖ», «МЮ» и «Лейпцига», выступающих в группе Н, по девять очков после пяти туров.
Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур
Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Неймар, 6; 1:1 – Рэшфорд; 1:2 – Маркиньос; 1:3 – Неймар, 90+1
Удаления: Фред, 70 – нет.
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