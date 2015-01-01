Лига чемпионов. «Брюгге» выигрывает у «Зенита» – 3:0

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге».

На 33-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Де Кетеларе.

На 58-й минуте преимущество «Брюгге» с пенальти увеличил Ханс Ванакен.

На 74-й минуте Ноа Ланг довел счет до крупного.