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    Лига чемпионов. «Брюгге» выигрывает у «Зенита» – 3:0

    В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге».

    На 33-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Де Кетеларе.

    На 58-й минуте преимущество «Брюгге» с пенальти увеличил Ханс Ванакен.

    На 74-й минуте Ноа Ланг довел счет до крупного.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии54
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      Рейтинг: +350

      сасас 1 минуту назад

      Согласен с большинством по поводу Семака! Но не только в нем дело. С головы всех менять надо. А тренером предлагаю Тимащука, либо Шаву

      1
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    • ...
      Рейтинг: +264

      Great Tartaria 2 минуты назад

      сегодня впервые услышал на матч тв здравые мысли об отмене лимита ( Габулов правильные вещи там говорил) и о зарплатах , которые эти зажравшиеся игрочишки не заслуживают....

      а Зенит.... такой бесхребетный Зенит я давно не видел..... но и для лиги чемпионов араб+дрочуба не катят... нужны качественные нападающие .... легионеры. для ЛЧ в каждой команде должно быть не меньше 3-х качественных напов..... с Дубиной то не могут удивить соперника, а без него и запасного варианта нет.... думаю не в Семаке дело, а в игроках....
      вон Жиру уже 4 в ворота севильи положил... ровняться на таких надо

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3437

      maygli 6 минут назад

      Ещё пять минут надежды.
      Потерпим... авось... забьют.

      0
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      Рейтинг: +441

      mp7700 8 минут назад

      Ахахаха удачи!! Глоры питерские. Ваш клуб полный ноль)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6482

      GoLenaStop 8 минут назад

      Зеня, да это просто позор...
      Сочувствую зенитовцам. Тщательнее надо, ребята!...
      Всем СПКнч!
      Удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5737

      САДЫЧОК 12 минут назад

      Зло команды
      1. Семак
      2. Дрочуба ( имидж и т.д. )
      3 . Оздоев-полный ноль

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -263

      net zenit1967 > САДЫЧОК 6 минут назад

      УВЫ!НО СЕГОДНЯ НЕ ЗНАЮ КТО И ИГРАЛ ТО НОРМАЛЬНО!ВРОДЕ ВО ВТОРОМ ДО ПЕНАЛЯ ЧТО ТО ...И УСЕ!

      1
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      Рейтинг: +3437

      maygli 13 минут назад

      3:0 это всё... опять из под Прохина. Шесть игроков в защите, три напа Брюгге играют как на тренировке. Игроки Зенита просто стоят. По полю пешком ходят.
      Это слив Семака???

      4
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      Рейтинг: +4796

      afw13 13 минут назад

      вангую Дзюба спецом закосил от участия в матче чтоб лишний раз не участвовать в этом позоре

      6
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      Рейтинг: +3437

      maygli > afw13 11 минут назад

      Однозначно.
      Он знал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -263

      net zenit1967 14 минут назад

      АЛАРМ ТЫ ГДЕ?ГДЕ ТВОЕ ЛЮБИМОЕ:СТЫДНО ЗА ЗЕНИТ!

      0
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      Рейтинг: +11598

      KLIM777 14 минут назад

      ахахаха прохиных надо побольше в составе))

      2
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      ...
      Рейтинг: -263

      net zenit1967 > KLIM777 13 минут назад

      КЛИМ !ИСКРЕННОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ !!

      3
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      ...
      Рейтинг: +11598

      KLIM777 > net zenit1967 12 минут назад

      да пошли они накуй. Это уже 5 матч какого-то цирка инвалидов. Год назад такого не было.

      3
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      ...
      Рейтинг: -263

      net zenit1967 > KLIM777 10 минут назад

      ДА УЖ!А Я ТО ЧЕСТНО ДУМАЛ ЧТО ЗЕНИТ ЧТО ТО, ДА СДЕЛАЕТ ДЛЯ ВЫХОДА ХОТЬ В ЛЕ!АН НЕТ!ВОЗМОЖНО ЭТО ОТВЕТКА ЗА ВАШИХ АЛАРМОПСОВЫХ!ТЫ УЖ ИЗВИНИ!

      1
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      ...
      Рейтинг: +11598

      KLIM777 > net zenit1967 4 минуты назад

      куй на них. у такой команды нет будущего. это перебор

      2
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