Лига чемпионов. «Брюгге» выигрывает у «Зенита» – 3:0

Согласен с большинством по поводу Семака! Но не только в нем дело. С головы всех менять надо. А тренером предлагаю Тимащука, либо Шаву
В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге».
На 33-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Де Кетеларе.
На 58-й минуте преимущество «Брюгге» с пенальти увеличил Ханс Ванакен.
На 74-й минуте Ноа Ланг довел счет до крупного.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Любой результат кроме победы оставит «Зенит» без евровесны.