«Никогда не забудем дубль на «Сантьяго Бернабеу». «Спартак» поздравил Радченко с днем рождения

Уж не скажите... Зато мы видим, как каждый раз он поливает Спартак грязью на ТВ. Дзюба тоже неплохие банки клал за Спартак. Но он выбрал свой путь и теперь он для нас - чужой.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко отмечает 50-летие. Его поздравил «Спартак», за который он выступал.
«Дмитрию Радченко – 50! Никогда не забудем тот дубль на «Сантьяго Бернабеу» в 1991!» – написала пресс-служба «Спартака», приложив видео.
- Главное достижение в карьере Радченко – 2 чемпионства со «Спартаком».
- Игрок – уроженец Ленинграда, выступал за «Зенит».
- Сейчас Радченко работает в академии «Зенита».
Дмитрию Радченко – 50! Никогда не забудем тот дубль на «Сантьяго Бернабеу» в 1991 pic.twitter.com/lY7lA3wl9F— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 2, 2020