«Никогда не забудем дубль на «Сантьяго Бернабеу». «Спартак» поздравил Радченко с днем рождения

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко отмечает 50-летие. Его поздравил «Спартак», за который он выступал.

«Дмитрию Радченко – 50! Никогда не забудем тот дубль на «Сантьяго Бернабеу» в 1991!» – написала пресс-служба «Спартака», приложив видео.

Главное достижение в карьере Радченко – 2 чемпионства со «Спартаком».

Игрок – уроженец Ленинграда, выступал за «Зенит».

Сейчас Радченко работает в академии «Зенита».