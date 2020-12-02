«Никогда не забудем дубль на «Сантьяго Бернабеу». «Спартак» поздравил Радченко с днем рождения

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко отмечает 50-летие. Его поздравил «Спартак», за который он выступал.
«Дмитрию Радченко – 50! Никогда не забудем тот дубль на «Сантьяго Бернабеу» в 1991!» – написала пресс-служба «Спартака», приложив видео.
- Главное достижение в карьере Радченко – 2 чемпионства со «Спартаком».
- Игрок – уроженец Ленинграда, выступал за «Зенит».
- Сейчас Радченко работает в академии «Зенита».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»