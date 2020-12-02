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    «Никогда не забудем дубль на «Сантьяго Бернабеу». «Спартак» поздравил Радченко с днем рождения

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко отмечает 50-летие. Его поздравил «Спартак», за который он выступал.

    «Дмитрию Радченко – 50! Никогда не забудем тот дубль на «Сантьяго Бернабеу» в 1991!» – написала пресс-служба «Спартака», приложив видео.

    • Главное достижение в карьере Радченко – 2 чемпионства со «Спартаком».
    • Игрок – уроженец Ленинграда, выступал за «Зенит».
    • Сейчас Радченко работает в академии «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3868

      Павелий 40 минут назад

      Уж не скажите... Зато мы видим, как каждый раз он поливает Спартак грязью на ТВ. Дзюба тоже неплохие банки клал за Спартак. Но он выбрал свой путь и теперь он для нас - чужой.

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      Рейтинг: +1857

      Бриг > Павелий 24 минуты назад

      Не тот ТВ смотришь. В Спартаке у него были лучшие годы.

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