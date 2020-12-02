Парфенов: «Динамо» стало более атакующей командой»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча состоится 6 декабря.

«Структура их игры где-то поменялась. Более атакующая стала команда. Есть изменения по перестроениям. Какие-то моменты у «Динамо» получаются неплохо. Интересная команда, омолодившаяся. Нас ждет интересный матч», – сказал Парфенов.