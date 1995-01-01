Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Парфенов: «Динамо» стало более атакующей командой»

    Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча состоится 6 декабря.

    «Структура их игры где-то поменялась. Более атакующая стала команда. Есть изменения по перестроениям. Какие-то моменты у «Динамо» получаются неплохо. Интересная команда, омолодившаяся. Нас ждет интересный матч», – сказал Парфенов.

    • «Арсенал» еще ни разу не проиграл на «ВТБ Арене» (победа и ничья).
    • Туляки даже в случае победы не покинут зону переходных матчей.
    • «Динамо», если выиграет, может подняться в зону еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80925
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru