Директор «Арсенала» Рудаков: «Ничью с «Зенитом» рассматриваем как движение вперед. Очко с таким соперником – это позитивно»

Андрей Рудаков, спортивный директор «Арсенала», оценил ничью с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. Команды не забили голов.

«Игру с «Зенитом» мы рассматриваем как движение вперeд. Понятно, что был тяжeлый матч, но одно очко во встрече с таким соперником — это в любом случае позитивно. И нужно поблагодарить ребят за то, что проявили характер и бились до конца. Впрочем, эта игра уже стала историей, сейчас готовимся к матчу с «Динамо».

Есть ли проблемы? Всe проходит в плановом режиме, но и в игре с «Зенитом», и сейчас пока ещe не можем рассчитывать на всех футболистов. Очень много травм, прежде всего мышечного характера. Матч с «Зенитом» по причине травм и перебора карточек в общей сложности пропускали десять человек. Это очень много. Надеемся, что к игре с «Динамо» часть из них вернeтся в строй», – сказал Рудаков.