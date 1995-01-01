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    Директор «Арсенала» Рудаков: «Ничью с «Зенитом» рассматриваем как движение вперед. Очко с таким соперником – это позитивно»

    Андрей Рудаков, спортивный директор «Арсенала», оценил ничью с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ. Команды не забили голов.

    «Игру с «Зенитом» мы рассматриваем как движение вперeд. Понятно, что был тяжeлый матч, но одно очко во встрече с таким соперником — это в любом случае позитивно. И нужно поблагодарить ребят за то, что проявили характер и бились до конца. Впрочем, эта игра уже стала историей, сейчас готовимся к матчу с «Динамо».

    Есть ли проблемы? Всe проходит в плановом режиме, но и в игре с «Зенитом», и сейчас пока ещe не можем рассчитывать на всех футболистов. Очень много травм, прежде всего мышечного характера. Матч с «Зенитом» по причине травм и перебора карточек в общей сложности пропускали десять человек. Это очень много. Надеемся, что к игре с «Динамо» часть из них вернeтся в строй», – сказал Рудаков.

    • «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.
    • «Зенит» лидирует.
    • Матч «Динамо» – «Арсенал» состоится 6 декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1491

      alll-333 2 часа назад

      Да кто ж спорит

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