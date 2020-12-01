Лига чемпионов. «Зальцбург» увеличил преимущество над «Локомотивом» после гола Адейеми

В эти минуты «Локомотив» принимает «Зальцбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте австрийский клуб вышел вперед благодаря голу Мергима Бериши. На 42-й минуте он оформил дубль.

На 79-й минуте отставание в счете с пенальти сократил Антон Миранчук. Спустя две минуты Карим Адейеми увеличил преимущество гостей.