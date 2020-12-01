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    Лига чемпионов. «Зальцбург» увеличил преимущество над «Локомотивом» после гола Адейеми

    В эти минуты «Локомотив» принимает «Зальцбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На 28-й минуте австрийский клуб вышел вперед благодаря голу Мергима Бериши. На 42-й минуте он оформил дубль.

    На 79-й минуте отставание в счете с пенальти сократил Антон Миранчук. Спустя две минуты Карим Адейеми увеличил преимущество гостей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2020 22:35
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 1 декабря 2020, 23:34

      Самое интересное что купив даже таких нападающих из зальцбурга в рпл они деградируют
      Не думаю что на них цены от 20 млн

      1
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      Рейтинг: +5208

      PAREVG. 1 декабря 2020, 22:48

      Агент говорил что Пед.рило хотят купить в Италию и Испанию - пускай забирают даром, если захотят после таких подстав.

      1
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      Рейтинг: +7205

      Из Твери Леха > PAREVG. 1 декабря 2020, 22:49

      Ты про кого? Под это погоняло там многие подходят.

      3
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      Рейтинг: +5208

      PAREVG. > Из Твери Леха 1 декабря 2020, 22:51

      Тот что мурило, который мудило...

      0
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      Рейтинг: +12430

      Вомбат 1 декабря 2020, 22:45

      Лучшие игроки с российской стороны сегодня два жизнерадостных комментатора.

      2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 1 декабря 2020, 22:45

      Этот матч полностью на николиче.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18192

      житель СПб 1 декабря 2020, 22:44

      Ужас! И это вратарь сборной?! Я бы его туда не брал... А защитники такое творят... Действительно, убивают команду.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4934

      polt > житель СПб 1 декабря 2020, 22:50

      От Гелерме даже намека не было, чтобы выручить хотя бы в одном из моментов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 декабря 2020, 22:43

      Комментаторы ну очень хотят вытащить Локомотив, но увы он мертв и безнадежен. Наши просто никакущие в реализации моментов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 1 декабря 2020, 22:38

      Мудило намудрил!

      3
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      Рейтинг: +1445

      balam 1 декабря 2020, 22:35

      офуеть

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      Рейтинг: +4934

      polt > balam 1 декабря 2020, 22:38

      Не, не офуеть. Это АФУЕТЬ!!!

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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 1 декабря 2020, 22:31

      Помятуя мой предыдущий комментарий- всё-таки прокакали игру... Обидно..

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      Рейтинг: +535

      Aleksey! 1 декабря 2020, 22:25

      Нечего вам в Европе делать.
      Катайте мячик в РПЛ.

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