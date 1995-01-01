Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом»

в ЛЧ мечтаем, как попасть в весеннюю стадию ЛЕ с третьего места, а ведь недавно еще мечтали о попадании в 1/8 ЛЧ и далее...(( увы и ах...
Сегодня, 1 декабря, «Локомотив» примет «Зальцбург» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Матч «Локомотив» – «Зальцбург» обслужит турок Али Палабыйык.
- В случае победы «Локомотив» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну