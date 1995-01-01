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    Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом»

    Сегодня, 1 декабря, «Локомотив» примет «Зальцбург» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • Матч «Локомотив» – «Зальцбург» обслужит турок Али Палабыйык.
    • В случае победы «Локомотив» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9593

      JTherry 17 минут назад

      в ЛЧ мечтаем, как попасть в весеннюю стадию ЛЕ с третьего места, а ведь недавно еще мечтали о попадании в 1/8 ЛЧ и далее...(( увы и ах...

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      Рейтинг: -6

      fabo26 18 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +10764

      Skull_Boy 37 минут назад

      Надо выигрывать и спокойно отправляться в ЛЕ, хотя смотрю на список больных да и это уже становится франшизой "Миссия невыполнима", а на счет дальнейшего пути в ЛЧ его и вовсе нет

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