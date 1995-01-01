Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом»

Сегодня, 1 декабря, «Локомотив» примет «Зальцбург» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Матч «Локомотив» – «Зальцбург» обслужит турок Али Палабыйык .

. В случае победы «Локомотив» обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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