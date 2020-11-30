«Реал» не может позволить себе трансфер Мбаппе. У клуба серьезные финансовые проблемы

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
По информации источника, «Реал» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим, мадридцы были вынуждены отказаться от трансфера Мбаппе в 2021 году.
- В конце ноября Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».
- Мбаппе номинирован на звание «Игрок века».