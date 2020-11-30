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    «Реал» не может позволить себе трансфер Мбаппе. У клуба серьезные финансовые проблемы

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

    По информации источника, «Реал» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим, мадридцы были вынуждены отказаться от трансфера Мбаппе в 2021 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10764

      Skull_Boy 39 минут назад

      Какой сейчас дурик будет брать футболера за 100 млн и больше, только полнейший идиот и сейчас все задействуют резервы как могут избавляясь при этом лавочного хлама за копейки

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