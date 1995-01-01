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    Крал: «Главная задача «Спартака» – попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о задачах московского клуба в нынешнем сезоне.

    – Главная цель «Спартака» – попадание в Лигу чемпионов или все же титул?

    – Конечно, мы хотим выиграть титул, но в целом главная задача – попасть в Лигу чемпионов. Плюс «Спартак» хочет победить в Кубке страны.

    – В начале сезона было много разговоров о судейском заговоре против «Спартака». Эти споры не отвлекали?

    – В конце прошлого сезона было очень много странных моментов в наших матчах. Забивали – отменяли, а потом говорили, что были чистые голы. Но мы, футболисты, ничего с этим поделать не можем. Команда старалась концентрироваться на игре. Сейчас все нормально.

    – Доменико Тедеско очень редко критиковал судей. А игрокам он что-то говорил?

    – Нет, ничего. Знаете, у нас ведь в тех матчах было много моментов. Забей мы 3-4 мяча, и никаких разговоров о судействе не было бы. Тедеско говорил, что надо обращать на себя внимание.

    • Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ. За него могут заплатить 30 миллионов

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14302

      vladimir-7 14 минут назад

      Так ваше руководство каждый год заявляет, что Кубок России у вас
      в кармане, правда год не называют.

      0
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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > vladimir-7 3 минуты назад

      Ты не пробовал смотреть за словами своего клуба?...

      1
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      Рейтинг: +5754

      NewLife 15 минут назад

      Главная задача Спартака - обыграть синит 16-го числа, а там посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +14302

      vladimir-7 > NewLife 8 минут назад

      Игра с Зенитом будет принципиальная.

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      Рейтинг: +5754

      NewLife > vladimir-7 3 минуты назад

      Игра с синитом это противоборство с ангажированными чиновниками и их обслугой, а вот игра с вами это футбол, дерби !

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      Рейтинг: +2867

      raritet 21 минуту назад

      Да наверное, мало кто из наших отказался бы от Лиги Чемпионов. Да только, что там делать? Проверить насколько мы хороши ? И заодно показать всему миру какие мы добрые, готовые со всеми поделиться очками...?

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