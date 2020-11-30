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  • Крал: «Главная задача «Спартака» – попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок»

Крал: «Главная задача «Спартака» – попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок»

30 ноября 2020, 16:33
25

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о задачах московского клуба в нынешнем сезоне.

– Главная цель «Спартака» – попадание в Лигу чемпионов или все же титул?

– Конечно, мы хотим выиграть титул, но в целом главная задача – попасть в Лигу чемпионов. Плюс «Спартак» хочет победить в Кубке страны.

– В начале сезона было много разговоров о судейском заговоре против «Спартака». Эти споры не отвлекали?

– В конце прошлого сезона было очень много странных моментов в наших матчах. Забивали – отменяли, а потом говорили, что были чистые голы. Но мы, футболисты, ничего с этим поделать не можем. Команда старалась концентрироваться на игре. Сейчас все нормально.

– Доменико Тедеско очень редко критиковал судей. А игрокам он что-то говорил?

– Нет, ничего. Знаете, у нас ведь в тех матчах было много моментов. Забей мы 3-4 мяча, и никаких разговоров о судействе не было бы. Тедеско говорил, что надо обращать на себя внимание.

  • Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ. За него могут заплатить 30 миллионов

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Крал Алекс
Комментарии (25)
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raritet
1606743610
Да наверное, мало кто из наших отказался бы от Лиги Чемпионов. Да только, что там делать? Проверить насколько мы хороши ? И заодно показать всему миру какие мы добрые, готовые со всеми поделиться очками...?
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NewLife
1606743974
Главная задача Спартака - обыграть синит 16-го числа, а там посмотрим.
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vladimir-7
1606744032
Так ваше руководство каждый год заявляет, что Кубок России у вас в кармане, правда год не называют.
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maior-60
1606745672
Ближайшая задача - обыграть Сочи и Зенит.
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ySS
1606745808
Верно сказал чех. Играть надо, а не обращать внимание на болтунов и судейство. Вокруг Спартака всегда будут истерики, без разницы кто их спровоцирует
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ySS
1606746526
С..и, Зенит... Тамбов ещё не обыграли.
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maior-60
1606746728
Тамбов поплыл. Может вообще снимется. Не понятно как прошел лицензирование.
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sobaka120982
1606747321
А зачем в ЛЧ.? Опять позориться?
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Вальдемар IV
1606751999
это будет еще не лч, а аек, паок условный, на этом и закончится
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Рубинище
1606757521
Думаю топ2 кб вполне реально зацепить, т.к. конкуренты ещё хуже играют. Вот только квалификацию пройти пожалуй не смогут, 4 этапа. в лучшем случае Л.Е.
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