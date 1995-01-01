Крал: «Главная задача «Спартака» – попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок»

Так ваше руководство каждый год заявляет, что Кубок России у вас
в кармане, правда год не называют.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о задачах московского клуба в нынешнем сезоне.
– Главная цель «Спартака» – попадание в Лигу чемпионов или все же титул?
– Конечно, мы хотим выиграть титул, но в целом главная задача – попасть в Лигу чемпионов. Плюс «Спартак» хочет победить в Кубке страны.
– В начале сезона было много разговоров о судейском заговоре против «Спартака». Эти споры не отвлекали?
– В конце прошлого сезона было очень много странных моментов в наших матчах. Забивали – отменяли, а потом говорили, что были чистые голы. Но мы, футболисты, ничего с этим поделать не можем. Команда старалась концентрироваться на игре. Сейчас все нормально.
– Доменико Тедеско очень редко критиковал судей. А игрокам он что-то говорил?
– Нет, ничего. Знаете, у нас ведь в тех матчах было много моментов. Забей мы 3-4 мяча, и никаких разговоров о судействе не было бы. Тедеско говорил, что надо обращать на себя внимание.
- Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Агент Крала подтвердил интерес клубов АПЛ. За него могут заплатить 30 миллионов