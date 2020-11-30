Гендиректор «Балтики»: «При Егорове в судействе была трещина, при Кашшаи – трещина с задницей»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев раскритиковал работу департамента судейства РФС после домашней ничьей с «Торпедо» в 25-м туре ФНЛ.

Матч обслуживал Юнус Кошко .

. Арбитр показал 13 карточек, две из которых – красные.

– «Балтика» наиграла на победу. Этот матч был важен для нас, но вмешался судейский фактор. Он преследует нашу команду весь сезон. Мы молчали 24 тура, не хотели поднимать ажиотаж.

Дело даже конкретно не в Кошко – он во всех ключевых эпизодах находился сзади, сбоку. Но там были лайнсмены. От всего этого страдает российский футбол – и в ФНЛ, и в РПЛ. В понедельник мы подаем жалобу в судейский комитет РФС.

У нас на игре был губернатор. Он был возмущен происходящим! То, что мы занимаем седьмое-десятое место – это наши вопросы, но терпеть такое больше невозможно. Ошибки Казарцева, ошибка в Хабаровске Галимова, которую он, кстати, признал, когда боковой не увидел игры рукой, ошибки Кошко...

Продолжить? И это я только про нас говорю. Считаю, что Кашшаи не справляется абсолютно! Все это приводит к демотивации клубов и руководителей. Мы – бюджетный клуб, как и 90 процентов в России. При этом мы в спорте высших достижений. Если ты играешь хорошо и должен выигрывать, но мешают потусторонние силы – что можно сделать?

– Разве при Александре Егорове судейство в ФНЛ было намного лучше?

– На этапе развития – да. При Егорове была трещина, а при Кашшаи – трещина с задницей! «Спартак» объявил, что может сняться с чемпионата. Но это народная команда. Мы – «Балтика», однако у нас тоже есть электорат. Сколько это можно терпеть?!

– По каким эпизодам у вас конкретно претензии? Помимо того, что судья зевнул игру рукой игрока «Торпедо» в своей штрафной.

– По пенальти и по голу. Конюхов после удара Юрганова вытащил мяч из-за линии. У нас там камеры стоят. Поймите, дело не в том, что «Балтика» потеряла два очка в конкретном матче. Мы недосчитались кучи очков в сезоне! Рыба гниет с головы. Прошу Александра Валерьевича Дюкова обратить внимание на происходящее в ФНЛ.