Прохин, Сутормин и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Арсеналом»; у туляков сыграют Панченко и Джорджевич

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Зенита» на очный матч 16-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.
- Игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- По итогам 15 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» – 13-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ