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    Прохин, Сутормин и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Арсеналом»; у туляков сыграют Панченко и Джорджевич

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Зенита» на очный матч 16-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.

    «Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

    • Игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
    • По итогам 15 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» – 13-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: -822

      Аденн 2 часа назад

      вся страна за Арсенал. Е5 бЗенит Е5 дрочеров..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1168

      зинет недоклуб 2 часа назад

      клуб терпил зенет хахаххахахаххх не зря голубой цвет у вас дрочилы и питухи

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1168

      зинет недоклуб 2 часа назад

      стыдно за бомжей

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1168

      зинет недоклуб 2 часа назад

      удачи арсеналу обосать зенет хотя эти газпромовские шлюшканы уже купили яно судью

      -1
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      Рейтинг: -1168

      зинет недоклуб 2 часа назад

      позор помойке по имени зенет

      -1
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