Полузащитник мексиканского «Леона» Педро Акино вскоре может пополнить «Спартак». Американский клуб уже знает об интересе к 25-летнему футболисту из России.

Контракт футболиста истекает в следующем году. Акино также интересуется бразильский «Гремио».