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    Libero: «Спартак» начал переговоры по полузащитнику «Леона» Акино

    Полузащитник мексиканского «Леона» Педро Акино вскоре может пополнить «Спартак». Американский клуб уже знает об интересе к 25-летнему футболисту из России.

    Контракт футболиста истекает в следующем году. Акино также интересуется бразильский «Гремио».

    • Рынок оценивает уроженца Лимы в 3 миллиона евро.
    • Он дважды брал чемпионат Перу.
    • Приоритетная позиция Акино – опорный полузащитник.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Libero

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5658

      NewLife 13 минут назад

      Опорник нужен.

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