Опорник нужен.
Полузащитник мексиканского «Леона» Педро Акино вскоре может пополнить «Спартак». Американский клуб уже знает об интересе к 25-летнему футболисту из России.
Контракт футболиста истекает в следующем году. Акино также интересуется бразильский «Гремио».
- Рынок оценивает уроженца Лимы в 3 миллиона евро.
- Он дважды брал чемпионат Перу.
- Приоритетная позиция Акино – опорный полузащитник.
Источник: Libero
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