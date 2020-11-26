Марадону похоронили на частном кладбище рядом с его родителями

В Аргентине прошли похороны легендарного Диего Марадоны.

По информации телеканала TN, чемпиона мира 1986 года похоронили рядом с его родителями на частном кладбище Белла Виста неподалеку от Буэнос-Айреса.

В церемонии похорон приняли участие только родные и близкие Марадоны, а тысячи его фанатов сопровождали гроб от президентского дворца до кладбища.

Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.