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    Марадону похоронили на частном кладбище рядом с его родителями

    В Аргентине прошли похороны легендарного Диего Марадоны.

    По информации телеканала TN, чемпиона мира 1986 года похоронили рядом с его родителями на частном кладбище Белла Виста неподалеку от Буэнос-Айреса.

    В церемонии похорон приняли участие только родные и близкие Марадоны, а тысячи его фанатов сопровождали гроб от президентского дворца до кладбища.

    Аргентинец умер в среду в возрасте 60 лет.

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    Источник: TN

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11137

      alarm 2 часа назад

      как-то очень прилично у вас описана церемония. но щас в новостях показывали, как сотни тысяч фанатов ждали очереди к гробу во дворце, но пускали только небольшими группами. не все успели пройти, что в итоге вылилось в эпичную битву с полицаями. дубинки, водомёты, светошумовые. короче - беларусь.

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