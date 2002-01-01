Защитник «Зенита» Дуглас Сантос травмировался в матче с «Лацио»

Единственный вариант - играть дублем. Думаю, в Арсенале тоже найдутся свои костоломы и можно ещё кого-нибудь потерять. Сейчас нужно думать только о ЛЧ, т.к. в РПЛ ещё будет теоретическая возможность всё исправить, а вылет из еврокубков станет имиджевой катастрофой для клуба.
Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос может не сыграть с «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ.
Участие бразильца в ближайшем матче находится под вопросом из-за травмы.
Футболист получил повреждение во вторник в игре Лиги чемпионов против «Лацио».
Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в субботу, 28 ноября, в Туле в 14:00 по московскому времени.