Защитник «Зенита» Дуглас Сантос травмировался в матче с «Лацио»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос может не сыграть с «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ.

Участие бразильца в ближайшем матче находится под вопросом из-за травмы.

Футболист получил повреждение во вторник в игре Лиги чемпионов против «Лацио».

Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в субботу, 28 ноября, в Туле в 14:00 по московскому времени.