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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос травмировался в матче с «Лацио»

    Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос может не сыграть с «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ.

    Участие бразильца в ближайшем матче находится под вопросом из-за травмы.

    Футболист получил повреждение во вторник в игре Лиги чемпионов против «Лацио».

    Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в субботу, 28 ноября, в Туле в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +786

      Spirit_78 22 минуты назад

      Единственный вариант - играть дублем. Думаю, в Арсенале тоже найдутся свои костоломы и можно ещё кого-нибудь потерять. Сейчас нужно думать только о ЛЧ, т.к. в РПЛ ещё будет теоретическая возможность всё исправить, а вылет из еврокубков станет имиджевой катастрофой для клуба.

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      Рейтинг: +1682

      Валерий1965 23 минуты назад

      Да.... Беда. Здоровья парню, но очень не к месту.....

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      Рейтинг: +2467

      neveldomha 1 час назад

      Если еще и Слава не восстановится, у нас вообще получается, кроме Ярика и Юры, в обороне с Брюгге играть не кому будет. Схема 2-5-3 .... я такого в Зените еще не видел. Да и вообще не видел. Надеюсь в матче с Арсеналом сыграем без травм, иначе......ж.......

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      Рейтинг: +9265

      paracetamol 1 час назад

      В чемпе его есть кому заменить, а вот в ЛЧ - проблема. Ведь и Ловрен играть не будет, а Чистяков не заявлен. Прохина 19-летнего что-ли ставить!

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