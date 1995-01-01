Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Лига чемпионов. «Боруссия» М вновь разгромила «Шахтер»

    И в ответном матче группового этапа немецкая «Боруссия» оказалась сильнее украинцев. Общий счет – 10:0.

    Нападающий Брель Эмболо забил в Лиге чемпионов за третью команду.

    Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

    Боруссия М (Германия) – Шахтер (Украина) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 17 (с пенальти); 2:0 – Эльведи, 34; 3:0 – Эмболо, 45+1; 4:0 – Вендт, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +250

      Burtaze 3 минуты назад

      10-0 за два матча...ах-ты..мы вышли из шахты..здесь не игры в пиг-понг..не бухты-барахты...слов нет...или немцы такие классные..или бразильцы у укров такие безпонтовые...печалька за шахтер...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80739
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru