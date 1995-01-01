Лига чемпионов. «Боруссия» М вновь разгромила «Шахтер»

10-0 за два матча...ах-ты..мы вышли из шахты..здесь не игры в пиг-понг..не бухты-барахты...слов нет...или немцы такие классные..или бразильцы у укров такие безпонтовые...печалька за шахтер...
И в ответном матче группового этапа немецкая «Боруссия» оказалась сильнее украинцев. Общий счет – 10:0.
Нападающий Брель Эмболо забил в Лиге чемпионов за третью команду.
Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур
Боруссия М (Германия) – Шахтер (Украина) – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Штиндль, 17 (с пенальти); 2:0 – Эльведи, 34; 3:0 – Эмболо, 45+1; 4:0 – Вендт, 77.