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    Миранчук – в запасе «Аталанты» на игру с «Ливерпулем»

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Аталантой». Россиянин Алексей Миранчук – в запасе.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Р.Уильямс, Н. Уильямс, Цимикас, Джонс, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Ориги.

    «Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Пессина, Хатебур, Гомес, Иличич.

    Встреча на ливерпульском «Энфилд Роуд» начнется в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 22:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2118

      AZ 57 минут назад

      Даже неудивительно... По традиции выйдет на 5 минут в конце матча...

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      Рейтинг: +743

      Mr Green > AZ 10 минут назад

      а чему удивляться? ему надо будет ещё месяцев 6 минимум на адаптацию

      0
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