Миранчук – в запасе «Аталанты» на игру с «Ливерпулем»

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Аталантой». Россиянин Алексей Миранчук – в запасе.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Р.Уильямс, Н. Уильямс, Цимикас, Джонс, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Ориги.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Фройлер, де Роон, Пессина, Хатебур, Гомес, Иличич.

Встреча на ливерпульском «Энфилд Роуд» начнется в 23:00 по Москве.