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    Паршивлюк – о Карпине: «Он очень сильный тренер. Видно, во что хочет играть «Ростов»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о подготовке к матчу 16-го тура РПЛ с «Ростовом».

    — Я провел два года в «Ростове». Только с позитивными эмоциями возвращаюсь в город. Это будет отличный соперник, с которым интересно играть.

    — Почему получил так много карточек?

    — Конкуренция еще никому не мешала. Это плюс, что у нас есть два равноценных футболиста, которые доказывают каждый день, кто должен выйти в старте.

    Что касается карточек, то была одна красная в дерби с ЦСКА за то, что заступился. Те карточки, которые раздают сейчас, — их раздают направо и налево. Много было необязательных, например, с «Локомотивом». Не надо наступать на те же грабли.

    — Делились ли чем-то по поводу Карпина?

    — Я думаю, что Сандро сам справится с подготовкой к игре. Если надо, я, конечно, подскажу. Но все прекрасно знают мое отношение к Карпину, он очень сильный тренер. Видно, во что хочет играть «Ростов». Жду встречи с другом, но друзей на поле нет.

    • «Ростов» идет на пятом месте в РПЛ.
    • «Динамо» – четвертый.

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    Источник: «Матч ТВ»

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