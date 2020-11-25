Паршивлюк – о Карпине: «Он очень сильный тренер. Видно, во что хочет играть «Ростов»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о подготовке к матчу 16-го тура РПЛ с «Ростовом».

— Я провел два года в «Ростове». Только с позитивными эмоциями возвращаюсь в город. Это будет отличный соперник, с которым интересно играть.

— Почему получил так много карточек?

— Конкуренция еще никому не мешала. Это плюс, что у нас есть два равноценных футболиста, которые доказывают каждый день, кто должен выйти в старте.

Что касается карточек, то была одна красная в дерби с ЦСКА за то, что заступился. Те карточки, которые раздают сейчас, — их раздают направо и налево. Много было необязательных, например, с «Локомотивом». Не надо наступать на те же грабли.

— Делились ли чем-то по поводу Карпина?

— Я думаю, что Сандро сам справится с подготовкой к игре. Если надо, я, конечно, подскажу. Но все прекрасно знают мое отношение к Карпину, он очень сильный тренер. Видно, во что хочет играть «Ростов». Жду встречи с другом, но друзей на поле нет.