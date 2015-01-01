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    Симеоне: «Локомотив» здорово подготовлен тактически, он хорош в защите, в контратаках»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    – Матч с «Локо» – важный. Всего два очка для выхода в плей-офф. Что вызывает беспокойство перед игрой?

    – Мы уже не в первый раз встречаемся с «Локомотивом». Зная, как вообще играют команды в Лиге чемпионов, никогда не скажешь, как сложится следующий матч. «Локо» здорово подготовлен тактически, он хорош в защите, в контратаках. В России мы выглядели неплохо. Но несколько моментов не использовали. Могли сыграть лучше. Думаем, и в Испании соперник не даст нам особого простора. Развернуться будет непросто. Так что мы готовимся со всей ответственностью.

    • Встреча пройдет сегодня в Мадриде. Начало – в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Атлетико» занимает второе место в группе (4 очка), «Локо» – третье (2 очка).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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