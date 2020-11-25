Лига чемпионов. «ПСЖ» победил «Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» разгромил «Истанбул»

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы Н.

«ПСЖ» обыграл «Лейпциг» с минимальным счетом благодаря голу Неймара с пенальти.

«МЮ» разгромил «Истанбул» и вышел на первое место в группе.

Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур

ПСЖ (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Неймар (с пенальти), 11.

Манчестер Юнайтед (Англия) – Истанбул (Турция) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 7; 2:0 – Фернандеш, 19; 3:0 – Рэшфорд, 35; 3:1 – Туруч, 75; 4:1 – Джеймс, 90+2.

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