Глава селекционного отдела ЦСКА: «Влашич готов для дальнейшего шага в карьере»

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян оценил возможность ухода полузащитника Николы Влашича.

«Как правило, для окружения игрока и него самого тренер хороший, когда игрок выходит на поле, команда побеждает. Иначе начинается критика, обоснованная или нет. Это нормальный процесс. На сегодня Влашич сильнейший игрок РПЛ. Только Игоря Акинфеева можно добавить, Марио – но они обеспечивают тыл. Работа Игоря видна, но больше говорят о тех, кто забивает и отдает. Для дальнейшего шага Влашич готов. Вопрос в том, когда это случится», – сказал Мовсесьян.