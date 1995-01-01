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    Глава селекционного отдела ЦСКА: «Влашич готов для дальнейшего шага в карьере»

    Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян оценил возможность ухода полузащитника Николы Влашича.

    «Как правило, для окружения игрока и него самого тренер хороший, когда игрок выходит на поле, команда побеждает. Иначе начинается критика, обоснованная или нет. Это нормальный процесс. На сегодня Влашич сильнейший игрок РПЛ. Только Игоря Акинфеева можно добавить, Марио – но они обеспечивают тыл. Работа Игоря видна, но больше говорят о тех, кто забивает и отдает. Для дальнейшего шага Влашич готов. Вопрос в том, когда это случится», – сказал Мовсесьян.

    • В этом сезоне РПЛ Влашич сыграл 13 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6659

      Сильвербой 3 минуты назад

      ....и продали его в Зенит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +817

      ySS 13 минут назад

      Трёп или есть достойные предложения?
      Уж не газпром решил раскошелиться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +712

      Dr.Metal 51 минуту назад

      Зимой смысла его покупать никому нет. Он заигран в Лиге Европы и если я не ошибаюсь в данном сезоне за другой клуб в еврокубках сыграть не сможет. В новый сезон смысл есть

      0
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      ...
      Рейтинг: +14151

      vladimir-7 > Dr.Metal 37 минут назад

      Влашича раньше лета, никто из ЦСКА не отпустит. Система в
      ЦСКА такая: покупка игрока — его игра в команде в РПЛ с
      доведение его игры до кондиции с участием в ЕК — удачная
      продажа в европейский клуб и это выгодно и игроку, и клубу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43303

      portero 2 часа назад

      Есть желающие заплатить достойно???

      2
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