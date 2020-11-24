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    Лига чемпионов. «Краснодар» сравнял счет в матче с «Севильей» благодаря голу Вандерсона

    «Краснодар» принимает «Севилью» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На четвертой минуте счет открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Хорват забил «Краснодару» во втором матче подряд.

    На 56-й минуте счет сравнял хавбек «Краснодара» Вандерсон. В перерыве он вышел на замену вместо Сулейманова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2020 22:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 24 ноября 2020, 22:51

      деграданты, сушили ничейку и опять обосрались, Мусаев остается опять?

      1
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      Рейтинг: +8894

      GoLenaStop 24 ноября 2020, 22:51

      Вот и пздец!
      Увы, Краснодар, увы вам...НАДО ЗАБИВАТЬ СВОИ ГОЛЫ!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 ноября 2020, 22:24

      давай быки!!!ведь нам нужна победа!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +8894

      GoLenaStop 24 ноября 2020, 22:04

      Краснодар, в пустые ворота надо забивать...
      Что творите?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8894

      GoLenaStop > аларм дубль2 24 ноября 2020, 22:49

      Нам бы только ночь простоять, да день продержаться... На другое надежды уж нэт...ХА! Опять просер!
      Обидно

      1
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      Рейтинг: +3584

      Axe111 24 ноября 2020, 21:55

      И что тут такого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 24 ноября 2020, 21:52

      Чего и следовало ожидать)))) Краснодар уже давно труп! Впрочем как показывает игра и зенит тоже((((

      4
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      Рейтинг: +24384

      DOCTOR PENALTY 24 ноября 2020, 21:49

      Гол-красавец выбил из колеи Краснодар, теперь будем надеяться на чудо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8894

      GoLenaStop > DOCTOR PENALTY 24 ноября 2020, 22:04

      Чудо не залетело Севилье...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24384

      DOCTOR PENALTY > GoLenaStop 24 ноября 2020, 23:24

      Да, вы правы, как говорил грузинский комментатор Котэ Махарадзе "гол не состоялась."

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      Рейтинг: +2344

      Январь 59 24 ноября 2020, 13:18

      Надеемся на победу сегодня. Основной состав в сборе. Пожелаем достойно отстоять свою честь и честь российского футбола. Удачи ребята.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67598

      portero 24 ноября 2020, 13:00

      Удачи быкам, только она поможет...

      3
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