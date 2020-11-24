Лига чемпионов. «Краснодар» сравнял счет в матче с «Севильей» благодаря голу Вандерсона

деграданты, сушили ничейку и опять обосрались, Мусаев остается опять?
«Краснодар» принимает «Севилью» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На четвертой минуте счет открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Хорват забил «Краснодару» во втором матче подряд.
На 56-й минуте счет сравнял хавбек «Краснодара» Вандерсон. В перерыве он вышел на замену вместо Сулейманова.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Севилья» занимает второе место в группе Е. «Краснодар» – третий.