Лига чемпионов. «Краснодар» сравнял счет в матче с «Севильей» благодаря голу Вандерсона

«Краснодар» принимает «Севилью» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На четвертой минуте счет открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Хорват забил «Краснодару» во втором матче подряд.

На 56-й минуте счет сравнял хавбек «Краснодара» Вандерсон. В перерыве он вышел на замену вместо Сулейманова.