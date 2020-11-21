The Telegraph: «Манчестер Сити» летом отказался платить «Интеру» 105 миллионов за Лукаку

Лукаку нашел свою команду, ему в интере комфортно.
Новость более утка, чем правда
«Манчестер Сити» прошлым летом пытался купить нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
По информации The Telegraph, миланский клуб потребовал за своего футболиста 105 миллионов евро.
Англичан такие условия не устроили, поэтому переговоры были завершены.
- «Интер» приобрел бельгийца в августе 2019 года у «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 43 гола и сделал восемь ассистов в 60 матчах.
- Контракт Лукаку рассчитан до конца сезона-2023/24.