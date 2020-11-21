The Telegraph: «Манчестер Сити» летом отказался платить «Интеру» 105 миллионов за Лукаку

«Манчестер Сити» прошлым летом пытался купить нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

По информации The Telegraph, миланский клуб потребовал за своего футболиста 105 миллионов евро.

Англичан такие условия не устроили, поэтому переговоры были завершены.