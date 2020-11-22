Жоаозиньо потерял сознание в первом тайме матча с ЦСКА

от качества судейства
В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». В конце первого тайма футболист гостей Жоаозиньо получил случайный удар по затылку и на минуту потерял сознание.
Медики «Сочи» привели игрока в чувство, просьбы о замене с его стороны не было.
- В случае хотя бы ничьей москвичи выиграют 1-й круг РПЛ.
- «Сочи», если выиграет, поднимется на 5-е место.
- Жоаозиньо в сезоне РПЛ пропустил только 1 матч, сделал 2 голевых паса.
Жесть. Жоаозиньо потерял сознание во время матча с ЦСКАИгрок «Сочи» рухнул на газон после столкновения. Жуткое видео: https://t.co/x4Nxtl6ci6 pic.twitter.com/7AZyQqlAEh— Матч ТВ (@MatchTV) November 22, 2020