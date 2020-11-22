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    Жоаозиньо потерял сознание в первом тайме матча с ЦСКА

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». В конце первого тайма футболист гостей Жоаозиньо получил случайный удар по затылку и на минуту потерял сознание.

    Медики «Сочи» привели игрока в чувство, просьбы о замене с его стороны не было.

    • В случае хотя бы ничьей москвичи выиграют 1-й круг РПЛ.
    • «Сочи», если выиграет, поднимется на 5-е место.
    • Жоаозиньо в сезоне РПЛ пропустил только 1 матч, сделал 2 голевых паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2020 15:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 22 ноября 2020, 23:19

      от качества судейства

      0
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      Рейтинг: +67598

      portero 22 ноября 2020, 21:15

      Повтор совсем никакой, похоже ему лежачему ногой по затылку перепало, с другого повтора смотрелось так.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 ноября 2020, 21:04

      И судья ничего, даже желтую не дал. А вот еслиб был игрок из конюшни...

      1
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      Рейтинг: +6961

      sochi-2013 22 ноября 2020, 18:40

      Жора, не пугай. Здоровья тебе!!!

      1
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      Рейтинг: +5217

      PAREVG. 22 ноября 2020, 17:16

      Почти как в песне:
      Ай-ай ай ай, убили мартыхая,
      а мертвый мартыхай встал
      и пошел играть в футбол

      0
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      Рейтинг: +12445

      Вомбат > PAREVG. 22 ноября 2020, 17:19

      Есть такое понятие, называется карма. Нередко настигает тех, кто неосторожно шутит о том, о чем шутить нельзя.

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      Рейтинг: +5217

      PAREVG. > Вомбат 22 ноября 2020, 17:27

      Кому суждено утонуть - тот не повесится.

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      Рейтинг: +2285

      kvm 22 ноября 2020, 17:08

      симулянт-черняжка

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      Рейтинг: +7207

      Из Твери Леха > kvm 22 ноября 2020, 17:12

      Не обижай соотечественника))

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