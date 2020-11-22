Жоаозиньо потерял сознание в первом тайме матча с ЦСКА

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». В конце первого тайма футболист гостей Жоаозиньо получил случайный удар по затылку и на минуту потерял сознание.

Медики «Сочи» привели игрока в чувство, просьбы о замене с его стороны не было.

В случае хотя бы ничьей москвичи выиграют 1-й круг РПЛ.

«Сочи», если выиграет, поднимется на 5-е место.

Жоаозиньо в сезоне РПЛ пропустил только 1 матч, сделал 2 голевых паса.