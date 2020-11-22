«Сочи» сообщил о голе ЦСКА видео со скачущей лошадью

Лошадка скачет по сочинским пляжам. Иногда лошади срут находу.
В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». На пятой минуте счет открыл Арнор Сигурдссон.
Сочинцы в своем твиттере сообщили о голе, прикрепив видео со скачущей лошадью. Оно доступно ниже.
- Затем ЦСКА пропустил гол.
- В случае хотя бы ничьей москвичи выиграют первый круг РПЛ.
- «Сочи», если выиграет, поднимется на пятое место.
1:0Влашичу удаeтся прорваться в штрафную и сыграть на Сигурдссона. ЦСКА открывает счeт #ЦСКАСочи pic.twitter.com/n5wJl5ys9F— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 22, 2020