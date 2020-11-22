«Сочи» сообщил о голе ЦСКА видео со скачущей лошадью

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». На пятой минуте счет открыл Арнор Сигурдссон.

Сочинцы в своем твиттере сообщили о голе, прикрепив видео со скачущей лошадью. Оно доступно ниже.

Затем ЦСКА пропустил гол.

В случае хотя бы ничьей москвичи выиграют первый круг РПЛ.

«Сочи», если выиграет, поднимется на пятое место.