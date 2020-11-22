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    «Сочи» сообщил о голе ЦСКА видео со скачущей лошадью

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». На пятой минуте счет открыл Арнор Сигурдссон.

    Сочинцы в своем твиттере сообщили о голе, прикрепив видео со скачущей лошадью. Оно доступно ниже.

    • Затем ЦСКА пропустил гол.
    • В случае хотя бы ничьей москвичи выиграют первый круг РПЛ.
    • «Сочи», если выиграет, поднимется на пятое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +18937

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Лошадка скачет по сочинским пляжам. Иногда лошади срут находу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10890

      alarm 1 час назад

      со скачущей свиньёй было бы ещё смешнее)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3293

      mopecekca > alarm 22 минуты назад

      с вонючим бомжом вообще бы оборжались....и еще чтоб он дрочил

      1
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      ...
      Рейтинг: +10890

      alarm > mopecekca 10 минут назад

      да, тарасофские бомжи те ещё затейники. особенно, ты)

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