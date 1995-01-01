«Атлетико» не проигрывает в Примере 24 матча подряд, Симеоне впервые в карьере обыграл «Барселону» в чемпионате

Пусть скажет спасибо дыре в воротах, которое играет за Барсу, выбежать из ворот до середины поля это каким ослом быть надо
«Атлетико» благодаря победе над «Барселоной» (1:0) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 24 матчей. У команды 15 побед и девять ничьих.
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере.
- Аргентинец тренирует «Атлетико» с 2011 года.
- Мадридцы не лидируют в Примере только ввиду дополнительных показателей.
- На следующей неделе «Атлетико» сыграет в Лиге чемпионов с «Локомотивом».