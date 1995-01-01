«Атлетико» не проигрывает в Примере 24 матча подряд, Симеоне впервые в карьере обыграл «Барселону» в чемпионате

«Атлетико» благодаря победе над «Барселоной» (1:0) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 24 матчей. У команды 15 побед и девять ничьих.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере.