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    «Атлетико» не проигрывает в Примере 24 матча подряд, Симеоне впервые в карьере обыграл «Барселону» в чемпионате

    «Атлетико» благодаря победе над «Барселоной» (1:0) продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 24 матчей. У команды 15 побед и девять ничьих.

    Главный тренер мадридцев Диего Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере.

    • Аргентинец тренирует «Атлетико» с 2011 года.
    • Мадридцы не лидируют в Примере только ввиду дополнительных показателей.
    • На следующей неделе «Атлетико» сыграет в Лиге чемпионов с «Локомотивом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10662

      Skull_Boy 28 минут назад

      Пусть скажет спасибо дыре в воротах, которое играет за Барсу, выбежать из ворот до середины поля это каким ослом быть надо

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