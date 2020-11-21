Кабелла забивает в сезоне РПЛ только в победных играх. Накануне он принес три очка в матче с «Тамбовом»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла забил в этом сезоне РПЛ пять голов. Все – в матчах, где были одержаны победы.

Накануне Кабелла принес три очка во встрече 15-го тура против «Тамбова».

«Краснодар» идет в таблице девятым.

Кабелла провел в сезоне РПЛ десять матчей.

Игрок стоит на рынке 10 миллионов евро.