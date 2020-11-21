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    Кабелла забивает в сезоне РПЛ только в победных играх. Накануне он принес три очка в матче с «Тамбовом»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла забил в этом сезоне РПЛ пять голов. Все – в матчах, где были одержаны победы.

    Накануне Кабелла принес три очка во встрече 15-го тура против «Тамбова».

    • «Краснодар» идет в таблице девятым.
    • Кабелла провел в сезоне РПЛ десять матчей.
    • Игрок стоит на рынке 10 миллионов евро.

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    Источник: твиттер «Гола»

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