Кабелла забивает в сезоне РПЛ только в победных играх. Накануне он принес три очка в матче с «Тамбовом»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла забил в этом сезоне РПЛ пять голов. Все – в матчах, где были одержаны победы.
Накануне Кабелла принес три очка во встрече 15-го тура против «Тамбова».
- «Краснодар» идет в таблице девятым.
- Кабелла провел в сезоне РПЛ десять матчей.
- Игрок стоит на рынке 10 миллионов евро.
Реми Кабелла забивает за «Краснодар» в РПЛ только в победных матчах. Его голы были в четырех из шести.«Уфа»«Химки»«Рубин»«Тамбов» pic.twitter.com/FWfnfZbp1a— Гол (@Golrusuper) November 21, 2020