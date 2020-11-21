«Самоотдача, неуступчивость, злость». Сборная России поздравила Джикию с днем рождения

Капитан сборной России Георгий Джикия отмечает 27-летие. Команда не забыла поздравить спартаковца.

«Максимальная самоотдача, неуступчивость и спортивная злость – это всe Джикия. Сегодня у Георгия день рождения. Поздравляем и желаем чистейших подкатов, классных перехватов и без травм», – написала сборная.

В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 15-го тура РПЛ против «Динамо».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.

В его активе 117 матчей, четыре гола и восемь ассистов.