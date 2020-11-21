Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Самоотдача, неуступчивость, злость». Сборная России поздравила Джикию с днем рождения

    Капитан сборной России Георгий Джикия отмечает 27-летие. Команда не забыла поздравить спартаковца.

    «Максимальная самоотдача, неуступчивость и спортивная злость – это всe Джикия. Сегодня у Георгия день рождения. Поздравляем и желаем чистейших подкатов, классных перехватов и без травм», – написала сборная.

    • В 19:00 по Москве «Спартак» начнет матч 15-го тура РПЛ против «Динамо».
    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В его активе 117 матчей, четыре гола и восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4265

      BarStep 10 минут назад

      Присоединюсь! С Д.Р. Георгий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      FENIX-SL 18 минут назад

      бразильцы в команде наших уважаемых фанатов не устраивают
      а такое лицо вообще всем устраивает с повязкой капитана

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80650
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru