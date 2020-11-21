Матч «Кротоне» – «Лацио» может не состояться из-за наводнения

Матч восьмого тура Серии А между «Кротоне» и «Лацио» находится под угрозой срыва.

По информации Corriere dello Sport, встреча может не состояться из-за погодных условий.

Сильные дожди в Калабрии спровоцировали наводнение. Кроме того, ожидаются порывы ветра более 40 километров в час.

Матч запланирован на сегодня 17:00 по московскому времени.

«Лацио» – соперник «Зенита» по Лиге чемпионов. Им предстоит сыграть в Риме во вторник.