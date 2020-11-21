Матч «Кротоне» – «Лацио» может не состояться из-за наводнения

Матч восьмого тура Серии А между «Кротоне» и «Лацио» находится под угрозой срыва.
По информации Corriere dello Sport, встреча может не состояться из-за погодных условий.
Сильные дожди в Калабрии спровоцировали наводнение. Кроме того, ожидаются порывы ветра более 40 километров в час.
- Матч запланирован на сегодня 17:00 по московскому времени.
- «Лацио» – соперник «Зенита» по Лиге чемпионов. Им предстоит сыграть в Риме во вторник.
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Источник: Corriere dello Sport