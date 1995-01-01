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    Лига 1. «ПСЖ» уступил «Монако», ведя в счете 2:0

    «Монако» благодаря победе над лидером вышел на второе место в чемпионате. Хозяева по ходу встречи уступали в два мяча.

    Дубли оформили Кевин Фолланд и Килиан Мбаппе. Александр Головин пропускал игру из-за травмы, он лечится с лета.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

    Монако – ПСЖ – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 25; 0:2 – Мбаппе, 37 (с пенальти); 1:2 – Фолланд, 52; 2:2 – Фолланд, 66; 3:2 – Фабрегас, 84 (с пенальти).

    Удаления: нет – Диалло, 84.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10121

      DeStar 1 час назад

      шляпа)))) как будто реально договорняк))) слишком просто у монако все вышло) но ладно ,пусть будет так)

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      Рейтинг: +1356

      GermanVo > DeStar 42 минуты назад

      Ни в одном экспрессе не поставил на Монако. Просто, ну не верил в это. Реально какой-то договорняк.

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