Лига 1. «ПСЖ» уступил «Монако», ведя в счете 2:0

«Монако» благодаря победе над лидером вышел на второе место в чемпионате. Хозяева по ходу встречи уступали в два мяча.

Дубли оформили Кевин Фолланд и Килиан Мбаппе. Александр Головин пропускал игру из-за травмы, он лечится с лета.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур

Монако – ПСЖ – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 25; 0:2 – Мбаппе, 37 (с пенальти); 1:2 – Фолланд, 52; 2:2 – Фолланд, 66; 3:2 – Фабрегас, 84 (с пенальти).

Удаления: нет – Диалло, 84.

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