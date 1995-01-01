Лига 1. «ПСЖ» уступил «Монако», ведя в счете 2:0

шляпа)))) как будто реально договорняк))) слишком просто у монако все вышло) но ладно ,пусть будет так)
«Монако» благодаря победе над лидером вышел на второе место в чемпионате. Хозяева по ходу встречи уступали в два мяча.
Дубли оформили Кевин Фолланд и Килиан Мбаппе. Александр Головин пропускал игру из-за травмы, он лечится с лета.
Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур
Голы: 0:1 – Мбаппе, 25; 0:2 – Мбаппе, 37 (с пенальти); 1:2 – Фолланд, 52; 2:2 – Фолланд, 66; 3:2 – Фабрегас, 84 (с пенальти).
Удаления: нет – Диалло, 84.