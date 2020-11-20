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    «Уфа» подписала хорватского полузащитника Мрзляка

    «Уфа» объявила о переходе опорного хавбека Филипа Мрзляка.

    27-летний футболист присоединился к российской команде на правах свободного агента.

    Детали контракта хорватского полузащитника пока неизвестны.

    • Последним клубом Мрзляка было бухарестское «Динамо».
    • Рыночная стоимость игрока – 550 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1388

      аларм дубль2 1 час назад

      букву забыли после м поставить!

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      Рейтинг: +10648

      Skull_Boy 1 час назад

      Это типа то усиление которые они явно продвигали и взяли л0ха, который даже в Румынии не нужен

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