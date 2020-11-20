«Уфа» подписала хорватского полузащитника Мрзляка

букву забыли после м поставить!
«Уфа» объявила о переходе опорного хавбека Филипа Мрзляка.
27-летний футболист присоединился к российской команде на правах свободного агента.
Детали контракта хорватского полузащитника пока неизвестны.
- Последним клубом Мрзляка было бухарестское «Динамо».
- Рыночная стоимость игрока – 550 тысяч евро.
Филип Мрзляк подписал контракт с ФК «Уфа»!27-летний хорватский полузащитник перешел в нашу команду на правах свободного агента.https://t.co/pccUf2WxuV pic.twitter.com/8cbkBCgS0w— ФК УФА (@UfaFc) November 20, 2020