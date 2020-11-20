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    Агент – о травме Дивеева: «Осложнений пока нет, но об этом говорить рано»

    Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, дал комментарии по поводу травмы своего клиента.

    У 21-летнего футболиста диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.

    – Как себя чувствует Игорь? Что он говорит?

    – Игорь чувствует себя так, как и после травмы. Без последствий такое не происходит, они будут, но они не критичные. Перелом носа же не может обойтись без последствий! Сотрясение у него легкое, будем надеется, что без последствий. Игорь – парень молодой и восстановиться должен быстро. Как на самом деле все пойдет – узнаем.

    – Какие прогнозы у врачей?

    – Осложнений пока нет, но об этом говорить рано.

    – Понимаете ли, почему он продолжил игру?

    – Это обычная практика. В 99,9% случаев футболист сам должен определиться, может ли он продолжать игру. Врачи и тренеры ориентируются на мнение игроков, если нет явных противопоказаний, когда человек, например, находится без сознания. Видимо, Игорь мог играть и сказал об этом докторам.

    – Обычно стараются подстраховаться и заменить, если есть подозрение на сотрясение.

    – Невозможно продиагностировать игрока полностью за две минуты, поэтому в вопросе продолжения игры врачи опираются на мнение игроков.

    – Как дальше будет происходить восстановление?

    – Скорее всего, ему предстоит небольшая операция по исправлению смещения перегородки. Это как к стоматологу сходить. Дальше будет играть в маске. На самом деле, есть вероятность, что он сможет сыграть и против «Сочи».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +312

      petlyra 26 минут назад

      хорошо, если сможет сыграть.

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