«Ренн» ведет переговоры о продлении контракта с Камавинга

Полузащитник Эдуардо Камавинга может продлить контракт с «Ренном» до 2023 года.

Действующий контракт игрока действует до 2023 года. Во Франции уверены, переговоры о новом соглашении находятся в прогрессивной стадии и, вероятнее всего, будут завершены успешно.

Футболистом интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».