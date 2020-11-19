«Ренн» ведет переговоры о продлении контракта с Камавинга

Полузащитник Эдуардо Камавинга может продлить контракт с «Ренном» до 2023 года.
Действующий контракт игрока действует до 2023 года. Во Франции уверены, переговоры о новом соглашении находятся в прогрессивной стадии и, вероятнее всего, будут завершены успешно.
Футболистом интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».
- В этом сезоне Лиги 1 Камавинга сыграл восемь матчей, забив один гол и сделав один ассист.
- Полузащитник в возрасте 17 лет дебютировал за сборную Франции.
Источник: Get French Football News