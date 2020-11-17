Нойер вышел на первое место по матчам среди вратарей сборной Германии

Пропустил шесть штук и вышел на первое место. Не так он себе это представлял.)
Сборная Германии крупно проиграла Испании (0:6) в матче группового этапа Лиги наций.
Для вратаря Мануэля Нойера эта встреча стала 96-й в составе немецкой команды. По этому показателю он вышел на первое место среди голкиперов, обойдя Зеппа Майера.
- В 96 матчах Нойер пропустил 93 гола.
- 41 игру он отстоял на ноль.
Нойер пропустил шесть мячей впервые в карьере
Congratulations @Manuel_Neuer!Germany's most capped goalkeeperGamesWorld Cup pic.twitter.com/UmWrqbOmeW— Goal (@goal) November 17, 2020