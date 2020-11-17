Нойер вышел на первое место по матчам среди вратарей сборной Германии

Сборная Германии крупно проиграла Испании (0:6) в матче группового этапа Лиги наций.

Для вратаря Мануэля Нойера эта встреча стала 96-й в составе немецкой команды. По этому показателю он вышел на первое место среди голкиперов, обойдя Зеппа Майера.

В 96 матчах Нойер пропустил 93 гола.

41 игру он отстоял на ноль.

Нойер пропустил шесть мячей впервые в карьере