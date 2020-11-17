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    Нойер вышел на первое место по матчам среди вратарей сборной Германии

    Сборная Германии крупно проиграла Испании (0:6) в матче группового этапа Лиги наций.

    Для вратаря Мануэля Нойера эта встреча стала 96-й в составе немецкой команды. По этому показателю он вышел на первое место среди голкиперов, обойдя Зеппа Майера.

    • В 96 матчах Нойер пропустил 93 гола.
    • 41 игру он отстоял на ноль.

    Нойер пропустил шесть мячей впервые в карьере

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3684

      Cleaner 27 минут назад

      Пропустил шесть штук и вышел на первое место. Не так он себе это представлял.)

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