«Это действительно мечта». Игрок Сан-Марино Росси расплакался после двух матчей без поражений подряд

Я сначала прочитал:
" Это действительно мечта». Игрок России расплакался после двух матчей без поражений подряд " )))
Защитник сборной Сан-Марино Данте Росси не сдержал слез после матча пятого тура лиги D Лиги наций против Гибралтара (0:0). Команда впервые в истории не проиграла в двух встречах подряд.
«Для меня это действительно мечта… Мне нечего к этому добавить. Моя семья и жена счастливы. Я благодарю своих товарищей и персонал сборной. Надеемся остаться здесь надолго. Я посвящаю эту ничью всей стране, которая маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем моим друзьям и товарищам», – цитирует Росси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.
- В группе Сан-Марино финишировал третьим.
- Команда за всю историю (с 1990 года) одержала только одну победу.
- Сан-Марино на 22 октября занимала 210-е место в рейтинге ФИФА.