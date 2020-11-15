«Это действительно мечта». Игрок Сан-Марино Росси расплакался после двух матчей без поражений подряд

Защитник сборной Сан-Марино Данте Росси не сдержал слез после матча пятого тура лиги D Лиги наций против Гибралтара (0:0). Команда впервые в истории не проиграла в двух встречах подряд.

«Для меня это действительно мечта… Мне нечего к этому добавить. Моя семья и жена счастливы. Я благодарю своих товарищей и персонал сборной. Надеемся остаться здесь надолго. Я посвящаю эту ничью всей стране, которая маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем моим друзьям и товарищам», – цитирует Росси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.