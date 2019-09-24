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    «Это действительно мечта». Игрок Сан-Марино Росси расплакался после двух матчей без поражений подряд

    Защитник сборной Сан-Марино Данте Росси не сдержал слез после матча пятого тура лиги D Лиги наций против Гибралтара (0:0). Команда впервые в истории не проиграла в двух встречах подряд.

    «Для меня это действительно мечта… Мне нечего к этому добавить. Моя семья и жена счастливы. Я благодарю своих товарищей и персонал сборной. Надеемся остаться здесь надолго. Я посвящаю эту ничью всей стране, которая маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем моим друзьям и товарищам», – цитирует Росси «Чемпионат» со ссылкой на Goal.

    • В группе Сан-Марино финишировал третьим.
    • Команда за всю историю (с 1990 года) одержала только одну победу.
    • Сан-Марино на 22 октября занимала 210-е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Dob13 22 минуты назад

      Я сначала прочитал:
      " Это действительно мечта». Игрок России расплакался после двух матчей без поражений подряд " )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      a s 27 минут назад

      Еcли делаете cтавки >>> stavka-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2089

      AZ 2 часа назад

      сыграют товарищескую с черчесовым - будет третья нулевая ничья... Молодцы Сан Марино...

      6
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