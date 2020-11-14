Тебас: «Кажется, идеей европейской Премьер-лиги руководит «Реал» и Перес»

Президент Примеры Хавьер Тебас раскрыл, кто стоит за идеей создания европейской Премьер-лиги. Для функционера задумка не понятна.

«Это непонятная вещь, она похожа на шутку. Пусть те, кто руководит этой идеей, покажет себя, и мы все обсудим. Кажется, это «Реал» и его президент Флорентино Перес. Пока эта лига – гипотеза», – сказал Тебас Marca.