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    Тебас: «Кажется, идеей европейской Премьер-лиги руководит «Реал» и Перес»

    Президент Примеры Хавьер Тебас раскрыл, кто стоит за идеей создания европейской Премьер-лиги. Для функционера задумка не понятна.

    «Это непонятная вещь, она похожа на шутку. Пусть те, кто руководит этой идеей, покажет себя, и мы все обсудим. Кажется, это «Реал» и его президент Флорентино Перес. Пока эта лига – гипотеза», – сказал Тебас Marca.

    • В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов.
    • Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.
    • По задумке инициаторов, европейская Премьер-лига будет находиться под контролем ФИФА.

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    Источник: Marca

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