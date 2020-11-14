Тебас: «Кажется, идеей европейской Премьер-лиги руководит «Реал» и Перес»

Президент Примеры Хавьер Тебас раскрыл, кто стоит за идеей создания европейской Премьер-лиги. Для функционера задумка не понятна.
«Это непонятная вещь, она похожа на шутку. Пусть те, кто руководит этой идеей, покажет себя, и мы все обсудим. Кажется, это «Реал» и его президент Флорентино Перес. Пока эта лига – гипотеза», – сказал Тебас Marca.
- В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов.
- Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.
- По задумке инициаторов, европейская Премьер-лига будет находиться под контролем ФИФА.
Источник: Marca