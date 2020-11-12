Зрителями матча Молдавия – Россия стали игрушки, которые подарят детям из уязвимых семей

Глядите-ка, да это же Кокорин сидит в первом ряду! Точь-в-точь его лицо!
В Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдавии и России (0:0, перерыв).
По решению властей, на трибунах стадиона нет болельщиков.
В связи с этим было принято решение посадить в зрительские кресла мягкие игрушки, которые впоследствии будут подарены детям из социально уязвимых семей и центров размещения.
Зрителями встречи станут плюшевые игрушки, которые молдавские болельщики из разных уголков республики подарят детям из социально уязвимых семей и центров размещения. После поединка двух сборных игрушки соберут и подарят малышам к Рождеству pic.twitter.com/MOro7I38kB— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020