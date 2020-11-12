Зрителями матча Молдавия – Россия стали игрушки, которые подарят детям из уязвимых семей

В Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдавии и России (0:0, перерыв).

По решению властей, на трибунах стадиона нет болельщиков.

В связи с этим было принято решение посадить в зрительские кресла мягкие игрушки, которые впоследствии будут подарены детям из социально уязвимых семей и центров размещения.