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    Зрителями матча Молдавия – Россия стали игрушки, которые подарят детям из уязвимых семей

    В Кишиневе проходит товарищеский матч между сборными Молдавии и России (0:0, перерыв).

    По решению властей, на трибунах стадиона нет болельщиков.

    В связи с этим было принято решение посадить в зрительские кресла мягкие игрушки, которые впоследствии будут подарены детям из социально уязвимых семей и центров размещения.

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    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8766

      BRO_football 15 минут назад

      Глядите-ка, да это же Кокорин сидит в первом ряду! Точь-в-точь его лицо!

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      Рейтинг: +2058

      AZ 34 минуты назад

      игрушки наверное пожалели, что посмотрели эти 2 часа страданий...

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