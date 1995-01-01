Группа девушек с плакатами «Не стыдно» устроила в Москве митинг в поддержку Дзюбы

Группа девушек собралась перед Большим театром в Москве на акцию поддержки нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Участницы митинга держали в руках плакаты с надписями «#нестыдно» и «#ямыдзюба».

7 ноября было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.

Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

Футболиста поддержал телеканал «Россия 1».