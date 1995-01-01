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    Группа девушек с плакатами «Не стыдно» устроила в Москве митинг в поддержку Дзюбы

    Группа девушек собралась перед Большим театром в Москве на акцию поддержки нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Участницы митинга держали в руках плакаты с надписями «#нестыдно» и «#ямыдзюба».

    • 7 ноября было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
    • Футболиста поддержал телеканал «Россия 1».

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    Публикация от text (@ofnews_info) 12 Ноя 2020 в 2:48 PST

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Ofnews

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4838

      vladik12 4 минуты назад

      Слабый пол, кстати, неслабо потек от корометражки Дзюбиньо. В соцсетях куча записей, как на игрочишке словили краш).

      0
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      Рейтинг: +423

      mp7700 5 минут назад

      Ой шалашовки!!!

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      Рейтинг: +10430

      alarm 10 минут назад

      и там же бегали девки с плакатами "СТЫДНО ЗА СПАРТАК!"

      0
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      Рейтинг: +713

      ySS > alarm 4 минуты назад

      и там же, и те же девки (алярмы) бегали с плакатами "стыдно за Спартак")

      больных на голову в стране хватает))

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      Рейтинг: +4711

      Томик 15 минут назад

      Скоро и группу юношей с плакатами "Дрочи, Артём! Мы тоже дрочим!" увидим.

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      Рейтинг: +18029

      bset 17 минут назад

      Да у нас всегда так. Осуждают мастурбацию, хотя сами ею занимаются. Осуждают, что мажорам и чиновникам на закон плевать и сами 120 км в час по городу несутся. Осуждают, что чиновники воруют и сами даже гвозди в карманах с завода выносят.

      0
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      Рейтинг: +4711

      Томик > bset 13 минут назад

      Причём здесь осуждение этого процесса. Противно то, во что раздувают эту историю. Есть такая старая фраза: "Обосрался и стой!" Давайте хороводы вокруг водить с песнопениями:"Смотрите зато КАК обосрался, как дрищет, да это достойно лучших людей отчизны!"

      1
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      Рейтинг: +18029

      bset > Томик 10 минут назад

      Он ничего преступного не сделал, но его исключили из сборной, лишили в клубе повязки, а болельщики стали его освистывать. Это просто попытка поддержать и защитить человека. Каким бы он ни был и в какие скандалы не вляпывался, тут откровенно ни за что на него ополчились. Не случись всех этих "санкций" против него, никто бы не выходил и не высказывал слова поддержки. Люди имеют право высказывать свою точку зрения. А то на тормозах спустят и все подумают, что таких баранов большинство в стране. А так люди выходят и показывают, что не баранов большинство, а тех, кто в этом не видит ничего криминального.

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      Рейтинг: +4711

      Томик > bset 7 минут назад

      У меня другое отношение к баранам.

      2
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      Рейтинг: +1762

      Евгений Агеев 18 минут назад

      Я вообще о нем забыл уже, а тут всё ходят с плакатами. Смех да и только!

      1
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      Рейтинг: +539

      Хейтер Аларм 24 минуты назад

      Это те самые домохозяйки))

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