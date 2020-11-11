«Спартак»: «Айртон в Москве. Оба теста на коронавирус дали отрицательный результат»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о коронавирусе у защитника Айртона.

«У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную.

Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат», – приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».