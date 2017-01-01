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    «Спартак»: «Айртон в Москве. Оба теста на коронавирус дали отрицательный результат»

    Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о коронавирусе у защитника Айртона.

    «У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную.

    Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат», – приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18806

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Айртон - один из системообразующих игроков, без него левый фланг прокиснет.

      0
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      Рейтинг: +2997

      Гавроша 1 час назад

      Видно повторные тесты делал лично федун - конечно никакого вируса!

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      Рейтинг: +4907

      NewLife 1 час назад

      Фу, отлегло. А то кто будет для нас соперников на карточки сажать.

      1
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      Рейтинг: +9025

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Задолбали уже непроверенную информацию скидывать - " ЗАРАЗИЛСЯ " , только панику наводите , бомбардир , каждый день всё желтее и желтее (((

      4
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      Рейтинг: +9037

      JTherry > Persona_non_Grata 46 минут назад

      так теперь работает журналистика - сначала слить непроверенную инфу, потом ее опровергнуть, а трафик - увеличивается)

      0
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