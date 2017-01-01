«Спартак»: «Айртон в Москве. Оба теста на коронавирус дали отрицательный результат»

Айртон - один из системообразующих игроков, без него левый фланг прокиснет.
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию о коронавирусе у защитника Айртона.
«У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную.
Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат», – приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
- Ранее пресс-служба олимпийской сборной Бразилии заявляла, что у Айртона обнаружили коронавирус.
- Помимо него вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил полузащитник «Зенита» Вендел.