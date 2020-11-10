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    «Прочитал соперника». Чалов рассказал, как Акинфеев отразил пенальти Еременко

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как голкипер Игорь Акинфеев отразил удар полузащитника «Ростова» Романа Еременко с пенальти.

    «Мы у него спрашивали в раздевалке, как так получилось. Игорь сказал, что ждал от Еременко удара по центру, но потом подумал, что, может, мяч пойдет правее. Говорит, в последний момент прыгнул, но все равно оставил ноги. В общем, прочитал соперника», – цитирует Чалова Sport24.

    • Акинфеев отразил пенальти Еременко при счете 1:0 в пользу ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2130

      Nerlinger 53 минуты назад

      Ерёма долг за касяки свои вернул

      0
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    • ...
      Рейтинг: +340

      Riot Zero 1 час назад

      Кого он там прочитал, Ерёма на шару по центру пробил.

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      ...
      Рейтинг: +2572

      general.lizyukov > Riot Zero 49 минут назад

      Аспас тоже на шару пробил?

      0
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