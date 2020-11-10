«Прочитал соперника». Чалов рассказал, как Акинфеев отразил пенальти Еременко

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как голкипер Игорь Акинфеев отразил удар полузащитника «Ростова» Романа Еременко с пенальти.

«Мы у него спрашивали в раздевалке, как так получилось. Игорь сказал, что ждал от Еременко удара по центру, но потом подумал, что, может, мяч пойдет правее. Говорит, в последний момент прыгнул, но все равно оставил ноги. В общем, прочитал соперника», – цитирует Чалова Sport24.