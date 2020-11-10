Журналист: Мартынович попросил не привлекать его в сборную Белоруссии

В эфире телеканала «Беларусь 5» журналист рассказал о том, почему Александр Мартынович, Станислав Драгун и Павел Нехайчик не были вызваны в сборную Белоруссии.

«Вне обоймы остались три системообразующих игрока. Мартынович взял самоотвод, поскольку в 33 года получил колоссальную нагрузку. Его «Краснодар» вышел в группу ЛЧ и теперь ветеран проводит по два матча в неделю. Защитник попросил не привлекать его в сборную.

Аналогично поступил и Станислав Драгун, решивший сосредоточится на клубных делах в концовке сезона.Также вне обоймы и Павел Нехайчик, который уведомил тренера в личной беседе о том, что завершил выступление в сборной. Ковалев и Громыко заболели коронавирусом», – приводит слова журналиста By.tribuna.com.