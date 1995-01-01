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    Журналист: Мартынович попросил не привлекать его в сборную Белоруссии

    В эфире телеканала «Беларусь 5» журналист рассказал о том, почему Александр Мартынович, Станислав Драгун и Павел Нехайчик не были вызваны в сборную Белоруссии.

    «Вне обоймы остались три системообразующих игрока. Мартынович взял самоотвод, поскольку в 33 года получил колоссальную нагрузку. Его «Краснодар» вышел в группу ЛЧ и теперь ветеран проводит по два матча в неделю. Защитник попросил не привлекать его в сборную.

    Аналогично поступил и Станислав Драгун, решивший сосредоточится на клубных делах в концовке сезона.Также вне обоймы и Павел Нехайчик, который уведомил тренера в личной беседе о том, что завершил выступление в сборной. Ковалев и Громыко заболели коронавирусом», – приводит слова журналиста By.tribuna.com.

    • Мартынович выступает за сборную Белоруссии с 2009 года.
    • Защитник провел за национальную команду 75 матчей.

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    Источник: By.tribuna.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Жорик секс обжорик 25 минут назад

      может не вызывать было бы правильнее написать, а не привлекать??

      0
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      Рейтинг: +8742

      BRO_football 27 минут назад

      А Илья Шкурин не был вызван в сборную за свой длинный язык

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