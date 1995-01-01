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    Впервые в истории в ворота «Реала» назначили три пенальти за один матч Примеры

    В матче девятого тура Примеры мадридский «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Валенсии» со счетом 1:4.

    Команда Хави Грасии забила три из четырех голов с пенальти.

    Как сообщает Mister Chip, впервые в истории турнира в ворота «Реала» назначили три 11-метровых за одну игру.

    Матч обслуживала судейская бригада Хесуса Хиля Мансано.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mister Chip

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +901

      кто там 3 часа назад

      Вай вай. Какая досада, а недавно мне какой-то додик тут с пеной у рта называя меня глором или ещё как-то, говорил что варан это не кусок говна, переодетый Васин, а топ защитник) ну ну.

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