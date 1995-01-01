Впервые в истории в ворота «Реала» назначили три пенальти за один матч Примеры

Вай вай. Какая досада, а недавно мне какой-то додик тут с пеной у рта называя меня глором или ещё как-то, говорил что варан это не кусок говна, переодетый Васин, а топ защитник) ну ну.
В матче девятого тура Примеры мадридский «Реал» в гостях потерпел разгромное поражение от «Валенсии» со счетом 1:4.
Команда Хави Грасии забила три из четырех голов с пенальти.
Как сообщает Mister Chip, впервые в истории турнира в ворота «Реала» назначили три 11-метровых за одну игру.
Матч обслуживала судейская бригада Хесуса Хиля Мансано.