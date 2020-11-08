Мусаев готов покинуть пост главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о готовности уйти с занимаемой должности.

Сегодня краснодарцы проиграли «Зениту» (1:3).

Для команды это пятое поражение подряд.

В турнирной таблице РПЛ южане занимают десятое место по итогам 14 туров.

«Я считаю, что не нужно устраивать драму. Если команде будет нужно, чтобы я ушeл, уйду. Все слишком много драматизируют. Если мне нужно будет уйти, я сделаю это с высоко поднятой головой. Команда сделала для меня очень много. Я добился с «Краснодаром» хороших результатов. Команда заканчивает сезон в призeрах, выходит в Лигу чемпионов.

Мы добивались побед с такими командами, как «Порту» и ПАОК. Люди, которые сейчас занимаются критикой, сядут в старости и спросят себя, чего они добились в жизни, а в итоге окажется, что с их стороны была только критика в сторону других.

Сейчас мы в довольно тяжeлой и напряжeнной обстановке. Многие не видят суть и критикуют на пустом месте», – сказал Мусаев.