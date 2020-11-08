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Мусаев готов покинуть пост главного тренера «Краснодара»

8 ноября 2020, 22:55
28

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о готовности уйти с занимаемой должности.

  • Сегодня краснодарцы проиграли «Зениту» (1:3).
  • Для команды это пятое поражение подряд.
  • В турнирной таблице РПЛ южане занимают десятое место по итогам 14 туров.

«Я считаю, что не нужно устраивать драму. Если команде будет нужно, чтобы я ушeл, уйду. Все слишком много драматизируют. Если мне нужно будет уйти, я сделаю это с высоко поднятой головой. Команда сделала для меня очень много. Я добился с «Краснодаром» хороших результатов. Команда заканчивает сезон в призeрах, выходит в Лигу чемпионов.

Мы добивались побед с такими командами, как «Порту» и ПАОК. Люди, которые сейчас занимаются критикой, сядут в старости и спросят себя, чего они добились в жизни, а в итоге окажется, что с их стороны была только критика в сторону других.

Сейчас мы в довольно тяжeлой и напряжeнной обстановке. Многие не видят суть и критикуют на пустом месте», – сказал Мусаев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (28)
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Красногорск_Фан
1604868157
Его слова вызывают неприятие. Его результаты вызывают неприятие. А команда, стадион, владелец, болельщики очень хорошие. Давай на выход. Да любой блин врач-реаниматолог больше тебя добился, дебил. На 80-т жизней вперед. Критики его не достойны.
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knikos
1604869286
Люди, которые сейчас занимаются критикой, сядут в старости и спросят себя, чего они добились в жизни, а в итоге окажется, что с их стороны была только критика в сторону других. Это он о чём ? Люди работают , делают полезное для страны и ... болеют за Краснодар . А он ? В Краснодарском крае много людей ( ну и не только там ) , которые в конце жизни могут сказать , я многое для страны и семьи сделал. Может и не на таком публичном уровне . Да любой врач , особенно сейчас , может себя поздравить с не напрасно прожитой жизьню. Любой рабочий , конструктор в "оборонке" . Любой с/х труженик может сказать , что вывел вместе со всеми страну из продовольственной дыры . Да мало ли . Зря он так . нехорошо .
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AZ
1604869365
Да нормальный он тренер... Все хотите невозможного...
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derrik2000
1604870004
Или уже "отмашка" Галицким дана и ему СРОЧНО ищут замену, или эти слова для того, чтобы люди его критикующие, как-то его же и пожалели. Я, например, ничего БЫ против того, чтобы он и дальше тренировал САМУЮ ИГРАЮЩУЮ в недавнем прошлом команду в российском чемпионате и не имел, НО! ХДЕ НОРМАЛЬНАЯ ФИЗПОДГОТОВКА У ИГРОКОВ, отсутствие которой у игроков Краснодара видно всем уже не первый год под твоим руководством??? Денег нет у Галицкого? Ладно. Понимаю: Галицкий - не Газпром, Лукойл или, там, РЖД. Но отсутствие нормальной физпоготовки у тех, кто сейчас в обнове - это ТВОЯ ПРЯМАЯ ВИНА!
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BRO_football
1604872516
Мусаев получил тренерскую лицензию и в итоге сдулся совсем. Было лучше, когда он просто старшим тренером работал, а не главным, как сейчас.
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Боцман59rus
1604883981
Половина состава шлак, что он с ними сделает? Здесь ни Клопп, ни Почетино не помогут. Боаш приехал в Зенит из ахеренного Порту и с стреском обосрался с немытыми, хотя состав там был норм
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Алекс636363
1604893264
нужен маститый тренер, который будет в штате и научит мусаева работать - на будущее, потому что мусаев не безнадежен, но опыта не хватает. нужен тренер по физподготовке нормальный, чтобы игроки не ломались постоянно и не сдавали во втором тайме. наконец, нужен психолог, который привьет команде привычку побеждать
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maior-60
1604898085
Нужно думать об усилении команды, а не о смене тренера. По моему мнению Мусаев более добротный тренер чем Кононов или Шалимов.
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zaichkin777@gmail.com
1604903382
Мусаев отличный тренер и команда его уважает. Здесь в первую очередь сказывается политика руководства и огромное количество травмированных игроков. А это в первую очередь претензия к скаутам команды, которая предлагает одних инвалидов.
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Cules2013
1604908977
ну с таким апломбом только в ФНЛ работать
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