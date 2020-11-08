Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Мусаев готов покинуть пост главного тренера «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о готовности уйти с занимаемой должности.

    • Сегодня краснодарцы проиграли «Зениту» (1:3).
    • Для команды это пятое поражение подряд.
    • В турнирной таблице РПЛ южане занимают десятое место по итогам 14 туров.

    «Я считаю, что не нужно устраивать драму. Если команде будет нужно, чтобы я ушeл, уйду. Все слишком много драматизируют. Если мне нужно будет уйти, я сделаю это с высоко поднятой головой. Команда сделала для меня очень много. Я добился с «Краснодаром» хороших результатов. Команда заканчивает сезон в призeрах, выходит в Лигу чемпионов.

    Мы добивались побед с такими командами, как «Порту» и ПАОК. Люди, которые сейчас занимаются критикой, сядут в старости и спросят себя, чего они добились в жизни, а в итоге окажется, что с их стороны была только критика в сторону других.

    Сейчас мы в довольно тяжeлой и напряжeнной обстановке. Многие не видят суть и критикуют на пустом месте», – сказал Мусаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2020 22:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18792

      DOCTOR PENALTY 10 секунд назад

      Вот он уровень Мусаева. Одним словом - тренеришка! Какая уж тут Европа для Краснодара?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13078

      derrik2000 2 минуты назад

      Или уже "отмашка" Галицким дана и ему СРОЧНО ищут замену, или эти слова для того, чтобы люди его критикующие, как-то его же и пожалели.
      Я, например, ничего БЫ против того, чтобы он и дальше тренировал САМУЮ ИГРАЮЩУЮ в недавнем прошлом команду в российском чемпионате и не имел, НО!
      ХДЕ НОРМАЛЬНАЯ ФИЗПОДГОТОВКА У ИГРОКОВ, отсутствие которой у игроков Краснодара видно всем уже не первый год под твоим руководством???
      Денег нет у Галицкого?
      Ладно.
      Понимаю: Галицкий - не Газпром, Лукойл или, там, РЖД.
      Но отсутствие нормальной физпоготовки у тех, кто сейчас в обнове - это ТВОЯ ПРЯМАЯ ВИНА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2040

      AZ 13 минут назад

      Да нормальный он тренер... Все хотите невозможного...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5713

      knikos 14 минут назад

      Люди, которые сейчас занимаются критикой, сядут в старости и спросят себя, чего они добились в жизни, а в итоге окажется, что с их стороны была только критика в сторону других.

      Это он о чём ? Люди работают , делают полезное для страны и ... болеют за Краснодар . А он ? В Краснодарском крае много людей ( ну и не только там ) , которые в конце жизни могут сказать , я многое для страны и семьи сделал. Может и не на таком публичном уровне . Да любой врач , особенно сейчас , может себя поздравить с не напрасно прожитой жизьню. Любой рабочий , конструктор в "оборонке" . Любой с/х труженик может сказать , что вывел вместе со всеми страну из продовольственной дыры . Да мало ли . Зря он так . нехорошо .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      neim 17 минут назад

      Ну а что мешает ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +537

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      Его слова вызывают неприятие. Его результаты вызывают неприятие. А команда, стадион, владелец, болельщики очень хорошие. Давай на выход. Да любой блин врач-реаниматолог больше тебя добился, дебил. На 80-т жизней вперед. Критики его не достойны.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80357
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru