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    АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

    В матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью – 1:1.

    На гол нападающего гостей Мохамеда Салаха с пенальти гости ответили забитым мячом форварда Габриэля Жезуса.

    «Сити» занимает 11-е место (12 очков), «Ливерпуль» – третье (17 очков).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Салах, 13; 1:1 – Жезус, 31.

    Незабитый пенальти: де Брюйне, 42.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1193

      21082014 21 минуту назад

      абсолютно равная игра.растраивает отсутствие былых кондиции у Фирмино.сдал он прилично.многострадальный центр обороны сегодня серьезной нагрузки не имел,во многом благодаря этому и добились приемлимого результата.

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