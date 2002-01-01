абсолютно равная игра.растраивает отсутствие былых кондиции у Фирмино.сдал он прилично.многострадальный центр обороны сегодня серьезной нагрузки не имел,во многом благодаря этому и добились приемлимого результата.
В матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью – 1:1.
На гол нападающего гостей Мохамеда Салаха с пенальти гости ответили забитым мячом форварда Габриэля Жезуса.
«Сити» занимает 11-е место (12 очков), «Ливерпуль» – третье (17 очков).
Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур
Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Салах, 13; 1:1 – Жезус, 31.
Незабитый пенальти: де Брюйне, 42.