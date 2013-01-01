РПЛ. «Динамо» разгромило «Локомотив», в матче три удаления

Могу сказать , что рад за Динамо, Которое выходит в число лидеров РПЛ. Даже как то неожиданно. Но болельщиков Динамо поздравляю с красивой победой. А что с Локо? А кто там до сих пор тренер? А кто там -Кикнадзе? ... Но впереди у Локо четыре тура с более лёгкими соперниками. могут наверстать . Хотя не скрываю, что очень жду отставки Кикнадзе.
В матче 14-го тура РПЛ «Динамо» крупно обыграло «Локомотив» – 5:1.
В игре три удаления. У «Локо» красные карточки получили Слободан Райкович и Гилерме, у «Динамо» – Сергей Паршивлюк.
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 5:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Евгеньев, 3; 2:0 – Н'Жи, 33; 2:1 – Зе Луиш, 45; 3:1 – Лесовой, 60; 4:1 – Фомин, 85 (с пенальти); 5:1 – Рауш, 90+2.
Удаления: Паршивлюк, 78 – Райкович, 38; Гилерме, 64.