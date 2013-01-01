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    РПЛ. «Динамо» разгромило «Локомотив», в матче три удаления

    В матче 14-го тура РПЛ «Динамо» крупно обыграло «Локомотив» – 5:1.

    В игре три удаления. У «Локо» красные карточки получили Слободан Райкович и Гилерме, у «Динамо» – Сергей Паршивлюк.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Евгеньев, 3; 2:0 – Н'Жи, 33; 2:1 – Зе Луиш, 45; 3:1 – Лесовой, 60; 4:1 – Фомин, 85 (с пенальти); 5:1 – Рауш, 90+2.

    Удаления: Паршивлюк, 78 – Райкович, 38; Гилерме, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии36
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      Рейтинг: +2157

      Кузьмич на трибуне 25 минут назад

      Могу сказать , что рад за Динамо, Которое выходит в число лидеров РПЛ. Даже как то неожиданно. Но болельщиков Динамо поздравляю с красивой победой. А что с Локо? А кто там до сих пор тренер? А кто там -Кикнадзе? ... Но впереди у Локо четыре тура с более лёгкими соперниками. могут наверстать . Хотя не скрываю, что очень жду отставки Кикнадзе.

      2
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      Рейтинг: +23

      aleks 265814 27 минут назад

      Паровоз катиться вниз как и Краснодар .Надо Семина возвращать иначе локо будет кердык. Динамо удивило ,Спартаку в последней игре первого круга будет очень не просто.

      1
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      Рейтинг: +2260

      neim > aleks 265814 20 минут назад

      Да. Сёмин наверняка не довёл бы Локо до такого состояния. Или это заслуга Шварца ? Х.З. , Х.З ... Но точно, Сёмин был лучшим тренером для Локо !

      0
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      Рейтинг: +209

      Dinamo4emp 29 минут назад

      С побеДой Соратники!!!

      2
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      Рейтинг: +12

      Нам не нужен такой футбол 29 минут назад

      Паршивлюку вторую жёлтую комментатор выпросил

      1
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      Рейтинг: +4485

      житель СПб 29 минут назад

      Невероятный матч... Динамо - молодцы, играют в футбол, а не отбывают номер; а Локомотиву - сочувствие, но лидеры команды должны играть, забивать! Команде надо сплотиться - раз настоящего тренера в команде уже нет...

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      Рейтинг: +15789

      slavutiq70 32 минуты назад

      Динамо с победой молодцы!!!Локо на поклон Палычу,,,,

      5
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      Рейтинг: +2260

      neim > slavutiq70 18 минут назад

      Я бы сказал на два поклона. И оба в пол ! Причём люто так, чтобы кровь на лбу появилась !

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      Рейтинг: +7001

      alp 33 минуты назад

      нифига себе!! я думал локо возьмет 3 очка.. а оно вона как получилось....

      0
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      Рейтинг: +2260

      neim > alp 16 минут назад

      А ты не думай, а смотри что происходит. Динамо на глазах превращается в играющую команду !

      0
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      Рейтинг: +7001

      alp > neim 7 минут назад

      да кто ж против.

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      Рейтинг: -917

      Ceнит 37 минут назад

      грызуну п издец)

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      Рейтинг: +616

      Dr.Metal 40 минут назад

      Динамо с победой! Жаль Краснодар проиграл )

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      Рейтинг: +7001

      alp > Dr.Metal 33 минуты назад

      кому как! мне не жаль что краснодар проиграл!

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      Рейтинг: +17915

      bset 42 минуты назад

      Ну что, ждем очередного возвращения Семина?

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