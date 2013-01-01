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    «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Фанаты «Зенита» – о Дзюбе

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    Он посвящен форварду петербургской команды Артему Дзюбе: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

    Болельщики освистали футболиста при объявлении составов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +166

      egor tikhonov 23 минуты назад

      а может он,когда не дрочит не забивает? а сегодня забил)))не зря рукоблюдил?

      -1
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      Рейтинг: +1941

      Дедуктор 37 минут назад

      Кучка ублюдков, "спаянных одной цепью", столь же дружно на Акинфеева тявкала. А Акинфеев по собранным "сухарям" оставил далеко позади себя всех прославленных вратарей советского и российского времен.

      4
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      Рейтинг: +2218

      Derzkiy1 > Дедуктор 21 минуту назад

      не понял, Акинфеев когда то косо въезжал?)

      0
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      Рейтинг: +12

      Нам не нужен такой футбол 39 минут назад

      После не забитого пенальти кричали "Дзюба - 321", а после забитого гола радовались и обнимались.

      1
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      Рейтинг: +542

      monser08 58 минут назад

      Держись Артём, дол*аё*бов очень много, команда важнее, а они потявкают да разбегутся.

      6
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      Рейтинг: -11

      Alex_MI_5 58 минут назад

      Но все равно позор немытым рукоблудам, гыгы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -11

      Alex_MI_5 59 минут назад

      Надо же, глаза открылись у болел. Может еще и не все потеряно в этом клубе

      -1
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      Рейтинг: +4885

      порт 1 час назад

      А он вокруг себя всё заляпал.

      -1
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      Рейтинг: +42

      33нск 1 час назад

      сосите, ханжи) красавчик, Дзюбиньо!

      3
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      Рейтинг: -11

      Alex_MI_5 > 33нск 57 минут назад

      соси у дзюбиньо! Ханжи, красавчик)

      0
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      Рейтинг: +421

      rammax fcsm 1 час назад

      дрочить не трудно, трудно потом не обляпаться....

      2
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      Рейтинг: +72

      Cruser 1 час назад

      Дрочить не стыдно, стыдно когда спалят!

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