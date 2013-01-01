«В историю трудно войти, но легко вляпаться». Фанаты «Зенита» – о Дзюбе

а может он,когда не дрочит не забивает? а сегодня забил)))не зря рукоблюдил?
Болельщики «Зенита» вывесили баннер на матче с 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Он посвящен форварду петербургской команды Артему Дзюбе: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».
Болельщики освистали футболиста при объявлении составов.
- Вчера в интернете появилось интимное видео с Дзюбой.
- Его не вызвали в сборную России на ноябрьские матчи.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».