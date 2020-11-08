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    Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Удар форварда отразил вратарь Матвей Сафонов.

    «Зенит» пробивал пенальти после игры рукой защитника «Краснодара» Кайо.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии66
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      Рейтинг: +20

      WAD07 1 минуту назад

      Хедтрик Дзюбы: подр@чить, не забить пенальти и забить с игры.

      0
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      Рейтинг: +78

      the teacher 55 минут назад

      Рука дрогнула? )))

      5
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      Рейтинг: +1260

      аларм дубль2 59 минут назад

      назло всем артем забил!теперь прорвет!а все таки человек он!как бы мы его не ......ругали!да мужики и все таки мы злые!а еще хотим мирового понимания и уважения!алармы и кпссники вам это в первую очередь относится!

      0
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      Рейтинг: +4874

      KPCCSPB > аларм дубль2 58 минут назад

      Закрой свою пасть петушара, ты **** чмошник только плакать можешь, подохни уже, бродяга ущербная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1260

      аларм дубль2 > аларм дубль2 27 минут назад

      сам здохнешь ублюдок!хакерная обсосанная тварь!

      0
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      Рейтинг: +1260

      аларм дубль2 > KPCCSPB 26 минут назад

      гадина обосранная в очке клозета!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3441

      AtticusFinch 1 час назад

      Самое главное -как не забил -сразу написали - а как забил - уже минут 20 тишина - Ну правильно , веселее же человека гавном поливать!!!

      2
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      Рейтинг: +534

      Enter2006 1 час назад

      Уррра! Задрочил! Гоол! ))

      2
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      Рейтинг: +79

      Karel1977 1 час назад

      "Сыграл" двумя руками,получил две жёлтые,теперь отовсюду выгонят... Бедолага

      1
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      Рейтинг: +534

      Enter2006 > Karel1977 1 час назад

      двумя он не мог, в одном мобила была ))

      2
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      Рейтинг: +3098

      solodealer 1 час назад

      Дзола - звезда футбола.
      Дзюба - звезда ютьюба)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3098

      solodealer 1 час назад

      В общем, понятно, что ему тренировать надо, а он...))))

      0
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      Рейтинг: +207

      ростов 100/100 1 час назад

      Дзюбе дали пробить пеналь, думали хоть не много оправдается. А оно он как вышло, ещё больше облажался. Ему надо было играть в маске и номер поменять.

      5
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      Рейтинг: +3098

      solodealer > ростов 100/100 1 час назад

      В маске ему надо было ДРУГОЕ делать)))+

      3
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      Рейтинг: -22

      Спартач80 1 час назад

      Продрочил пеналь=)))

      7
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      Рейтинг: +1599

      LOKOfanatik19 > Спартач80 1 час назад

      Недо*рочиил ))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +542

      monser08 > Спартач80 1 час назад

      просто выдохся.... сил много потратил....

      2
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