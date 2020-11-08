Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром»

Хедтрик Дзюбы: подр@чить, не забить пенальти и забить с игры.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Удар форварда отразил вратарь Матвей Сафонов.
«Зенит» пробивал пенальти после игры рукой защитника «Краснодара» Кайо.
- Вчера в интернете появилось интимное видео с Дзюбой.
- Его не вызвали в сборную России на ноябрьские матчи.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».
Дзюба подошел к точке и вместо ворот попал в СафоноваАртем не смог сравнять счет. Ждем огня от «Зенита» и «Краснодара» во втором тайме: https://t.co/HKtF2ssKLE pic.twitter.com/4B7fQFrL6B— Матч ТВ (@MatchTV) November 8, 2020