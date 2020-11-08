Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Удар форварда отразил вратарь Матвей Сафонов.

«Зенит» пробивал пенальти после игры рукой защитника «Краснодара» Кайо.

Дзюба подошел к точке и вместо ворот попал в СафоноваАртем не смог сравнять счет. Ждем огня от «Зенита» и «Краснодара» во втором тайме: https://t.co/HKtF2ssKLE pic.twitter.com/4B7fQFrL6B